Tokyo'da final ringi: Busenaz Sürmeneli'nin boks maçı ne zaman? 'O madalya gelecek!'

Tokyo'da final ringi: Busenaz Sürmeneli'nin boks maçı ne zaman? 'O madalya gelecek!'

Türkiye'yi gururlandıran galibiyetle Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda adını finale yazdıran Busenaz Sürmeneli'nin final maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde tarihi bir zafere daha imza atıldı.

Boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı rabiki Borgohain'i yenerek adını finale yazdırdı.

Türkiye'yi sevince boğan Busenaz Sürmeneli'nin final maçı ne zaman ve saat kaçta olduğu araştırılıyor.

Peki Busenaz Sürmeneli'nin final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BUSENAZ SÜRMENELİ BOKS FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantileyen Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Busenaz Sürmeneli yarı final maçı sonrası yaptığı açıklamada kameralara karşı "Bekle Türkiyem o madalya gelecek bize, ülkemize gelecek. O yangınları da çıkaranlar, bir ölür bin diriliriz." ifadelerini kullandı.

Müsabaka TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.