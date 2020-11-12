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    Tokyo’da 'Türk Kedisi' fotoğraf sergisi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 'Türk Kedisi'fotoğraf sergisi açıldı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 03:16
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 08:49
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    Tokyo’da 'Türk Kedisi' fotoğraf sergisi

    Japon seyyah ve kedisever Mayu Koga, yaklaşık iki hafta süren İstanbul seyahatinde çektiği kedi fotoğraflarını Japon halkının beğenisine sundu.

    İSTANBUL'UN KEDİLERİ SERGİLENDİ

    Tokyo’nun Bunkyou ilçesi kent kültür merkezinde, Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla açılan sergideki fotoğraflarda Ayasofya Camisi, Galata Kulesi, Sultanahmet Camisi, Taksim Meydanı, Eminönü gibi noktalar da yer alıyor.

    Tokyo’da 'Türk Kedisi' fotoğraf sergisi-Foto Galeri

    Tokyo’da 'Türk Kedisi' fotoğraf sergisi-Video

    Tokyo’da Türk Kedisi fotoğraf sergisi #1

    KEDİLERLE TÜRK İNSANININ ETKİLEŞİMİNİ POZLADI

    Seyahati boyunca ekseriyetle Beyoğlu'nun Cihangir semtinde kalan Mayu'nun çektiği fotoğraflarda, kediler ile Türk insanının etkileşimi vurgulanıyor.

    Tokyo’da Türk Kedisi fotoğraf sergisi #2

    BEYOĞLU İLE BUNKYOU, KARDEŞ İLÇELER

    Ekim 2015'te Beyoğlu ile Bunkyou ilçelerinin "kardeş" ilan edildiği dostluk anlaşmasının fotoğrafının da yer aldığı sergi, 16 Kasım’a kadar gezilebilecek.

    Tokyo’da Türk Kedisi fotoğraf sergisi #3

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