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- Tokyo'da üçüncü rakip: Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Tokyo'da üçüncü rakip: Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 14:32
2020 Tokyo Olimpiyatları B grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol takımımız İtalya karşısında ilk seti kaybederken ikinci seti kazanarak eşitliği sağladı.
3 ve 4. setleri kaybeden Filenin sultanları parkeden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve 3 puanda kaldı.
Filenin Sultanları üçüncü maçında ABD ile mücadele edecek.
Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırıyor.
Peki Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Tokyo Olimpiyatları voleybol maç programı...
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri ile saat 10.25'te yapacak.
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.
TOKYO OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ
Milli takımızın olimpiyat boyunca maç takvimi ise şu şekilde:
- 31 Temmuz Cumartesi saat 08:20 Arjantin-Türkiye
- 2 Ağustos Pazartesi saat 08:20 ROC-Türkiye