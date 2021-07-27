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Tokyo'da üçüncü rakip: Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Tokyo'da üçüncü rakip: Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak ABD ile mücadele edecek. Peki Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?