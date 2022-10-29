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    TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ YARARLANMAK İÇİN: İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

    İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmayan vatandaşlaR, 29 Ekim'de ücretsiz toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?
    • 29.10.2022 - 13:39
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    TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ YARARLANMAK İÇİN: İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma" denildi.

    Açıklamada, "Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" ifadeleri kullanıldı.

    Bunun üzerine kartını kişiselleştirmeyen vatandaşları telaş sardı ve araştırmaya başladı.

    Vatandaşlar, "İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İşte yanıtı....

    İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

    Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor.

    Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olunabiliyor.

    İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.

    TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ YARARLANMAK İÇİN: İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? #1


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