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    Tören öncesi öğrencilerle şarkı söyleyen öğretmen, müdireye yakalandı

    Öğrencilerin bahçede töreni beklediği sırada Bandıra Bandıra şarkısını söyleyen öğretmen müdireye yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 11:47
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    Tören öncesi öğrencilerle şarkı söyleyen öğretmen, müdireye yakalandı

    Bir okulda öğrenciler, tören için bahçeye çıktı.

    Töreni gerçekleştirmek üzere platforma koyulan mikrofonlardan birini eline alan öğretmen, şarkı söylemeye başladı.

    Öğrencilerle birlikte eğlendiği sırada arkadasından gelen müdireyi göremeyen öğretmen, performansını sergilemeye devam etti.

    ŞARKI SÖYLERKEN MÜDiREYE YAKALANDI

    Müdire ise bir yandan geldiğini belli etmemeleri için öğrencilere işaret verirken, bir yandan da gülerek şarkı söyleyen öğretmeni izledi.

    Tören öncesi öğrencilerle şarkı söyleyen öğretmen, müdireye yakalandı VİDEO

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Yonca Evcimik’in “Bandıra Bandıra” şarkısını söyleyen öğretmen, öğrencileri coşturduğu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Tören öncesi öğrencilerle şarkı söyleyen öğretmen, müdireye yakalandı #1


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