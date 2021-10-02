Toros Dağları'ndan sonbahar manzaraları

Toros Dağları ve eteklerinde bulunan yayla evleri, sonbaharın gelmesiyle seyrine doyulmaz bir manzara sunmaya başladı. Sarıya bürünen yapraklarla görsel şölen oluşturan manzara, drone ile görüntülendi.

Toros Dağları ve eteklerinde bulunan Adana'nın Feke ilçesindeki yayla evleri, sonbaharın gelmesi ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Katran, kızılçam ormanları ve doğal kaynak suları ile görsel bir şölen sunan doğa, görenleri hayran bırakıyor.

Feke Kalesi başta olmak üzere 2 kale ve 20'ye yakın tarihi kilisesi bulunan ilçe, 17 bin nüfusu ile turizme kazandırılmayı bekliyor.

4 MEVSİM BİR ARADA

4 mevsimin gözlemlenebildiği ilçede kışın katran ağaçlarında oluşan doğal kar manzarası, ilkbaharda çiçeklerle birlikte yeşilin her tonu, sonbaharda da sarıya bürünen doğa, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

"HER BÖLGEDEN ZİYARETÇİ GELİYOR"

Sülemişli Mahalle muhtarı Hasan Gezer, ilçenin Torosların ortasında doğa harikası bir bölge olduğunu kaydederek, “Doğası akar suları ve kaynak suları 3 kalesi 20’ye yakın kilisemiz ile tarihe ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilçeyiz.

Kurutuluş savaşının izlerini taşıyan, milli mücadelede kahramanlarının destan yazdığı ilçemiz tarihi ve doğası ile tarih turizmi ve doğa turizminden hak ettiği ilgiyi görmesini isteriz.

650 yıllık anıt katran ağacımız her yıl bölgeden ziyaretçi ağırlıyor. Bölgemiz, Toros Dağları arasında eşsiz doğası ile doğa tutkunlarını bölgemize bekliyoruz.

Bakanlığımızın bu bölgeyi eko turizme kazandırmasını istiyoruz. İsviçre’ye giden bir misafirimiz dünyanın en güzel milli parkı olacak bir ilçe olduğunu söylerdi. 4 mevsimi birden yaşandığı Karadeniz’den farkı olmayan eşsiz güzel bir bölge” diye konuştu.