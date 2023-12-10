Toroslar beyaza büründü! Fotoğraf tutkunları akın etti Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Toroslar başta olmak üzere kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güzel manzarayı kaçırmak istemeyen aileler ise bölgeye gelerek, o anları ölümsüzleştirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en sıcak şehirlerden olan Mersin, kış havasına girmeye başladı..

Mersin'in bin 500 rakım üzerindeki bölgelerinde dün kar yağışı etkili oldu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erdemli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi'nin üst bölgesinde yer alan Toros Dağları ve ormanlar beyaza büründü.

Aileler karın tadını çıkardı

Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, kar yağdığını duyan bazı vatandaşlar bölgeye gelerek fotoğraf çekindi. Bazı aileler ise çocukları ile kar topu oynayarak, beyaz güzelliğin tadını çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen bölge dron ile de havadan görüntülendi.

Vatandaşlar bu sene Toroslar'a kar yağdığını belirterek, herkesin bu güzel manzara için bölgeye gelip gezip görmesini önerdi.

Eşiyle birlikte fotoğraf çekmeye gelen Ali Gültekin, "Bu sene kar erken yağdı. Geçen sene hiç yağmadı. Bahçeler için Limonlu Deresi'nden su alıyorduk, olmadı. Buraya da gezmeye geldim, fotoğraf çektim, arkadaşlara karın yağdığını göstermek için" dedi.