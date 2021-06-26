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    Tortum Şelalesi'nin çevresi yenilendi, ziyaretçilerini bekliyor

    Tortum Şelalesi ve Yedigöller'in çevresi yapılan yatırımlar sayesinde yenilenirken, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil noktalarından biri haline gelmeye hazırlanıyor.
    • AA
    • 26.06.2021 - 12:54
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    Tortum Şelalesi'nin çevresi yenilendi, ziyaretçilerini bekliyor

    Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan, Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi ve Yedigöller, ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

    Yapılan yatırımlar sayesinde yeni bir yapıya kavuşan Tortum Şelalesi ve Yedigöller, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

    ÖNEMLİ TURİZM YATIRIMLARI YAPILDI

    Valilik koordinesinde, Büyükşehir ile Uzundere belediyeleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Tortum Şelalesi çevresinde geçen yıl önemli turizm yatırımları yapıldı.

    FARKLI BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNDÜ

    Çevresinde yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi rahatlıkla görebileceği seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark yapılan şelale, özellikle gece gezilebilmesi için kurulan aydınlatma sistemiyle farklı güzelliğe büründü.

    Bazı altyapı çalışmalarının da sürdüğü bölgenin, projeler tamamlandığında turizmcilerin vazgeçilmez rotaları arasında yer alması amaçlanıyor.

    Tortum Şelalesi nin çevresi yenilendi, ziyaretçilerini bekliyor #1

    MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve ziyaretçilerini cezbeden Tortum Şelalesi'nin yanı sıra Yedigöller'deki bungalov yapılar, bu yıl yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

    Vali Okay Memiş, Uzundere'nin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

    Tortum Şelalesi'nde rekreasyon işlemlerini tamamladıklarını anlatan Memiş, "Bakım onarım işlerini de belediyemiz yapacak. El birliğiyle, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle 'Erzurum'a hangi değeri katabiliriz, nasıl katma değer sağlayabiliriz ve vatandaşımıza nasıl hizmet edebiliriz?' bunun derdindeyiz." diye konuştu.

    Tortum Şelalesi nin çevresi yenilendi, ziyaretçilerini bekliyor #2

    "MUAZZAM BİR COĞRAFYA"

    Şelalenin "muazzam bir yer" olduğunu dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

    "Bir hayalim var, onlarca tur otobüsünü hayal ediyorum ve bunu orada göreceksiniz. İnşallah görev sürem dolmadan görebilirim çünkü muazzam bir coğrafya. Biz oraya 9 milyon liralık devlet yatırımı yapıyoruz.

    Doğa Koruma Milli parklarıyla başladık işe ve ihalemizi yaptık.

    Yollarını güzelleştiriyor, oraya yeni tesisler yapıyoruz. İnsanlarımız memleketleriyle gurur duyacak, bunu istiyoruz. 'Nasıl mezbelelik bir yer.' demeyecekler."

    Tortum Şelalesi nin çevresi yenilendi, ziyaretçilerini bekliyor #3

    "BU BİR NİMET"

    Memiş, devam eden çalışmalar sırasında doğaya zarar vermediklerini vurgulayarak, "Bu bir nimettir ve bu nimeti israf etmeden değerlendirmenin çabası içindeyiz. Çevreye ve doğaya duyarlı şekilde, doğayı zedelemeden bu coğrafyayı insanlarımızın hizmetine sunacağız. İleride doğaya uygun konaklamayı da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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