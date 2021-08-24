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    Meteoroloji uyardı: Gözlerinize dikkat! 24 Ağustos 2021 hava durumu

    Hava durumuna dair günlük bilgilendirmede bulunan Meteoroloji, toz taşınımı uyarısı verdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ağustos Salı günü hava durumu...
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 09:13
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    Meteoroloji uyardı: Gözlerinize dikkat! 24 Ağustos 2021 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında günlük tahminleri yayınladı.

    Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken yetkililer, bazı bölgelerdeki kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

    Vatandaşlar 24 Ağustos 2021 Salı gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos 2021 hava durumu...

    24 AĞUSTOS 2021 HAVA DURUMU

    Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak rüzgar bekliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

    Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalama, düşük görüş mesafesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Meteoroloji uyardı: Gözlerinize dikkat! 24 Ağustos 2021 hava durumu #1

    Meteoroloji uyardı: Gözlerinize dikkat! 24 Ağustos 2021 hava durumu #2

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 32°C

    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C

    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 33°C

    Parçalı bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 31°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 32°C

    Az bulutlu

    KONYA °C, 31°C

    Az bulutlu

    SİVAS °C, 29°C

    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 29°C

    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 31°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    ELAZIĞ °C, 36°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ERZURUM °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 31°C

    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    ADIYAMAN °C, 39°C

    Az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 38°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 37°C

    Az bulutlu

    SİİRT °C, 38°C

    Parçalı bulutlu

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