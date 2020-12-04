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- Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye
Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye
Sürücüleri cezaya karşı gülümseten bir yöntemle uyaran Trabzon Emniyeti, bunun için hamsi örneğine başvurdu.
- İHA
- 04.12.2020 - 14:19
- Güncelleme : 04.12.2020 - 15:07
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, son aylarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Vatandaşları ceza ve suçlardan caydırmak için ilginç paylaşımlara imza atan İl Emniyet Müdürlüğü, son paylaşım ile takipçilerini güldürdü.
"CEZA YERİNE HAMSİ YİYİN"
Sürücülere ceza yerine hamsi yeme önerisinde bulunan Emniyet Müdürlüğü, paylaştığı hamsi fotoğrafına şu notu düştü:
"SOĞAN, LİMON, BİR DE VAKFIKEBİR EKMEĞİ..."
"En küçük trafik cezası 108 TL. Kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan limon, yanında helva. Bir de Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye."