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Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye

Trabzon Emniyeti'nden sürücülere: Ceza yeme, hamsi ye

Sürücüleri cezaya karşı gülümseten bir yöntemle uyaran Trabzon Emniyeti, bunun için hamsi örneğine başvurdu.