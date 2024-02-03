Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi'nde sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete açılacak Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük cami ve külliyesinin inşaat süreci merakla takip ediliyor.

DHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden ve inşaatına 2018 yılında başlanan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük cami ve külliyesinde sona yaklaşılıyor.

Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi'nin kaba inşaatı ve dış cephesi tamamlanırken iç kısımlarındaki çalışmalar sürüyor.

İnşaatın büyük bir kısmı tamamlanırken, caminin bu yıl içinde ibadete açılması planlanıyor.

7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edecek

Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile 182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi’nde 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunacak.

İnşaat alanı: Toplam 15 bin 442 metrekare

15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 metrekare ibadet alanları bulunacak.



Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgileri birleştirildi

2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde

Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak, 77 metre yüksekliğide 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak caminin içi 24 pencereden ışık alacak.

Ses akustiği dikkate alındı

Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliyesi ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)