Trabzon Valisi kısıtlamaya uymayanlara isyan etti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs nedeniyle kırmızı alarmın verildiği Trabzon’da aşamalı olarak kısıtlamaların kaldırılmasının kentte geçerli olmayabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Türkiye haritası üzerinden yayınladığı verilere göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehrin Trabzon olduğunun açıklamasıyla kentte harekete geçildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon’da tabloya göre 228 bin 2 vaka tespit edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı tabloda Trabzon yer almadı.

"KISITLAMA KALDIRMA GEÇERLİ OLMAYABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayı itibarıyla aşamalı olarak kısıtlamaların kaldırılmasının artan vaka sayıları nedeniyle Trabzon’da geçerli olmayabileceğini dile getiren Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Vakalardaki artış böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın aşamalı olarak kısıtlamaları kaldırmasıyla alakalı husus ilimiz için geçerli olmayabilir. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Buna hep birlikte topyekûn sadece kolluk gücüyle bizlerin üzerinde durmasıyla bu işin üstesinden gelme şansımız yok. Siz aile içi bir araya gelirseniz evlerde toplu olarak maç izlerseniz bunun önüne geçemeyiz. Bizim sokakta sıkıntımız kalmadı. Ben de her gün denetimdeyim. Vatandaşımız maske konusunda dikkat ediyor. Çok nadirdir maske kurallarına uymayan.” şeklinde konuştu.

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"ALLAH RIZASI İÇİN DAHA NE DİYELİM"

Vali Ustaoğlu, “En önemlisi de cenazelerimiz. Biz cenazeler ısrarla 30 kişiyi geçirilmemesi noktasında aldığımız karar olmasına rağmen vatandaşımızın buna uyması noktasında sıkıntı çekiyoruz. Cenaze nedeniyle aileye müdahale etmekte kolay olmuyor. Dün başta ilçe müftülerimiz olmak üzere din görevlilerimize sıkı tedbirler yaptık. Özellikle bu konuda onların da devreye girerek cenaze gününde din görevlilerinin elini taşın altına koyup bu konuda inisiyatif almaları ve o konuda ikna ederek cenazenin bir an önce kalkması ve orada kalabalıkların olmaması yönünde uyardık. Cenaze sonrası özellikle akşamları evde bir araya geliniyor. Bu tür istihbaratlar alıyoruz. Bir odaklanma çıkıyor. Bir öğreniyoruz ki, gizli nişan yapılmış. Bir ilçemizde önceki gün 20’nin üzerine vaka çıktı. Bir öğreniyoruz ki, aile, komşular, akrabalar bir araya gelmiş nişan yapılmış. Allah rızası için daha ne diyelim.” ifadelerini kullandı.

"9 BİN 251 KİŞİYE CEZA KESİLDİ"

Koronavirüsün ardından getirilen kısıtlamalara ve yasaklara uymayan 9 bin 251 kişiye toplam 15 milyon 313 bin TL’lik ceza kesildiğini vurgulayan Vali Ustaoğlu, “Trabzon’umuzun birinci olduğunu kamuoyuna Sağlık Bakanlığımız açıkladı. Hala biz bazı konularda ısrar ediyoruz. Biz sahada 242 denetim ekibi toplamda 936 personelimiz ile her gün sahada denetim yapıyorlar. Pandemi süreci başladığı andan itibaren 9 bin 251 kişiye toplamda 15 milyon 313 bin TL’lik ceza uyguladık. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaki arkadaşlarla görüştüm. Onlara da dedim bunların sıkı takibini yapacağız, tahsilatlarını yapacağız. Bu mücadelede herkesin yapacağı bir şeyler var. Bizim yapacağımız tedbirlerle ve denetimlerle olmuyor. Birbirimizi denetleyerek, ikaz edeceğiz. Yoksa hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Esnafımızın durumuna ben üzülüyorum. Açıklanan ikinci listede Trabzon yok. Ama vakalarımız var. Bir paralellik seyrediyor. Sanki bir sayısal olarak direnç var. Önümüzdeki birkaç gün daha bunu görmemiz lazım.” diye konuştu.