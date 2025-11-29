Trabzon yaylasında yarım asırlık bakkal

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon’un Maçka ilçesine 20 kilometre mesafede yer alan Kusal Yaylası, bulutlara komşu hissi veren doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Burada 72 yaşındaki Murat Saraç, yarım asırlık bakkalını işletmeye devam ediyor.

GENÇLİK YILLARINDA ZOR KOŞULLARDA BAŞLADI

Askerlik sonrası İstanbul’da geçirdiği yaklaşık 8 yılın ardından memleketine dönen Saraç, gençlik yıllarında komşusundan devraldığı bakkalı zorluklarla ayakta tutmaya çalıştı.

Saraç, bakkalı satın almak için eşinin ziynet eşyalarını sattığını, akrabalarından ve arkadaşlarından borç aldığını anlattı. Zorluklara rağmen, bakkalının kendisine karşılığını verdiğini ifade etti.

NOSTALJİ VE SICACIK SOHBETLER

Yıllar öncesinden kalma tartılar, radyo ve televizyonlarla dolu dükkanının rafları, müşterilerine nostalji yaşatıyor. Saraç, her sabah sobasını yakıp ilk müşterisini bekliyor, gelenleri sıcak çayla karşılayıp yaylanın eski günlerini anlatıyor.

ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN BAKKAL AÇIK

Kusal Yaylası’nın sert doğa koşulları ve ulaşım zorluklarına rağmen Saraç, bakkalını mevsimin ilk kar yağışına kadar açık tutuyor. İlerleyen yaşına rağmen işini bırakmayı düşünmüyor ve yaylada geçirdiği altı ayı, hayatının en değerli dönemi olarak görüyor.

"MESELE PARA DEĞİL, İNSANLARI MEMNUN ETMEK"

Saraç, yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet vermekten keyif aldığını söyledi. Bir grup yabancı misafiri ağırladığını belirten Saraç, “Mesele sırf para değil, o insanları memnun edebilmek. Para ikinci ve üçüncü planda gelir” dedi.

Yıllardır yaylada çalışmayı çok sevdiğini belirten Saraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah nasip ederse son nefesime kadar buraya geleceğim. Buraya o kadar alıştım ki, altı ay burada geçirdiğim zaman, aşağıda altı ay gibi gelir."