Trabzon'a yağan karla birlikte, Uzungöl buz tuttu

Ünlü turizm merkezlerinden olan Uzungöl, yağan karla birlikte buz tutunca kartpostallık manzara oluştu.

Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı güzelliğe bürünüyor.

UZUNGÖL BUZ TUTTU

Salgın döneminde en sakin günlerini geçiren Uzungöl'de göl yüzeyinin, soğuk havanın da etkisiyle yer yer buz tuttuğu görüldü. Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri, cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladıkları buz tutan göl ve çevresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

































