70 yıldır kuzine sobası imal ettiğini belirten Hakkın Aydın, bugüne kadar 2 binden fazla üretim yaptığını söyledi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki kuzine ustası Hakkı Aydın, gençlere örnek oluyor.

İlçeye bağlı Yenimahalle'de oturan Hakkı Aydın, tütün ambarından dönüştürdüğü atölyesinde demire şekil verip, günlerini çalışarak geçiriyor.

Aydın, 70 yıldır elinden çekicini düşürmediği atölyesinde, bölgede 'kuzine' olarak bilinen içinde fırın yer alan demir soba imal ediyor.

KUZİNE ÜRETİYOR

İlerlemiş yaşına rağmen yaz-kış demeden çalışan Aydın, kaynak kullanmadığı kuzineleri, kendine özgü perçin çivi yöntemiyle üretiyor. Aydın'ın kuzineleri, müşterilerince özel olarak sipariş ediliyor.

Onlarca yılın birikimini 2 yıl önce Trabzon'da 'Yılın Ahisi' seçilerek taçlandıran Hakkı usta, kışın yaşadığı yoğunluk nedeniyle, yetişemediği siparişlerini yaz aylarında çalışıp, tamamlamayı hedefliyor.

Trabzon'da 87 yaşındaki kuzine ustasının çalışma azmi ViDEO

2 BİNDEN FAZLA İMALAT

Bugüne kadar 2 bini aşkın kuzine imal eden Aydın, çalışma azmiyle, çevresindekilerin takdirini toplayıp, taş çıkarttığı gençlere de örnek oluyor.

"70 YILDIR KUZİNE SOBASI YAPIYORUM"

Sağlığının el vermesi ve gücünün yettiği kadar soba yapmaya devam edeceğini belirten Aydın, "Yaklaşık 70 yıldır kuzine sobası yapıyorum. Yaptığım sobaların en büyük özelliği kaynak kullanmıyorum. Perçin çivi ile yapıyorum. Bunun yanında yanmasıyla, pişirmesiyle ve duman oluşturmaması öne çıkan diğer özellikleridir.

ALMANYA'DAN GELDİLER

Bu zamana kadar tahmini 2 bin adet soba yaptım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Gücüm yettiği kadar soba yapmaya devam edeceğim. İnternet üzerinden Almanya'dan sobamı görüp almaya geldiler. Çevrem de beni çok seviyor ve takdir ediyor. Kışın siparişlerini yetiştiremediğim için yaz boyunca çalışmak zorunda kalıyorum." dedi.