Trabzon'da adı 'Kılıbık' olarak değişen mahallenin hikayesi

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Coşandere Mahallesi, Şahin Ailesi'nin aile içi tartışmalardan doğan “kılıbık” söylemini toplumsal bir mesaja dönüştürmesiyle gündeme geldi.

Başlangıçta olumsuz bir anlam taşıyan ifade, zamanla “eşine saygı gösteren, kadını üzmekten çekinen erkek” anlayışının simgesi haline geldi.

KADINA DEĞER VEREN ANNE VE AİLENİN DÖNÜŞÜMÜ

Ailenin 5 erkek çocuğu Batı illerinde evlenince, gelinlerin Trabzon’a geldiklerinde bağ ve bahçe işlerinde çalışmaması babaları tarafından eleştirildi. Baba Halil İbrahim Şahin, çocuklarını “kılıbık” olarak nitelendirirken anne Emine Şahin, eşine karşı çıkarak “Kadına değer verilmeli” diyerek çocuklarının yanında durdu. Bu tavır, mahallenin yeni kimliğinin başlangıç noktası oldu.

MAHALLENİN ADI VE TOPLUMSAL KABUL

Şahin Ailesi, bu düşünceyle mahallenin halk arasında “Kılıbıklar Mahallesi” olarak anılmasını sağladı. İlk dönemlerde tabelalar kurşunlanmış, aile dışlanmış olsa da zamanla halk ve ziyaretçiler bu adı benimsedi.

ZİYARETÇİLERE "KILIBIK" SERTİFİKASI

Sosyal medyada yürütülen mizahi içerikler ve projeler sayesinde mahalleye ilgi arttı. Ziyaretçilere ‘kılıbıklar sertifikası’ veriliyor. Sertifikada, mahalle sakinlerinin doğaya ve insana saygı vurgusu ile kadına değer anlayışı yer alıyor. Mahalledeki çeşmelerden birinde ise “Bu çeşmeden su içenin kılıbık olması muhtemeldir” yazısı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Emine Şahin (72), aile içi tartışmalardan başlayarak kadınlara değer verme anlayışının nasıl geliştiğini anlattı:

“Kadın değer görüyorsa kocası neden kılıbık oluyor dedim. Kadın her şeyi hak ediyor. Bu şekilde buranın mazisi başladı.”

Tuna Şahin ise babalarının takma adı “kılıbık” üzerinden hem yöreye örnek olmayı hem de turizme katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti:

“Kılıbık denilen olay, eşine merhamet eden, eşini üzmekten korkan erkek anlamında kullanıldı. İlk başta zorluk yaşadık ama güzel sonuçlar elde ettik.”

HALK VE ZİYARETÇİLER, MAHALLENİN YEN ADINI BENİMSEDİ

İlk dönemlerde tabelalar kurşunlanmış ve mahalle dışlanmış olsa da, zamanla halk ve ziyaretçiler bu kimliği benimsedi. Erdinç Şahin, “Artık çoğu kişi burayı Kılıbıklar Mahallesi olarak biliyor. Resmiyette Coşandere Mahallesi ama insanlar buraya öyle diyor.” dedi.

Kılıbıklar Mahallesi’ni ziyaret eden Sümeyye Barak (23) ise şunları söyledi:

“Tabelayı görerek geldim. Kadınlara çok değer veriyorlar. Çok anlamlı bir hikayesi var. Bu devirde böyle bir yerin olması çok önemli.”