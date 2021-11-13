Hüseyin Kadıoğlu, araç yolu olmayan sarp arazideki evinin yoluna 110 metre uzunluğunda raylı sistem döşedi. Bu sayede 2,5 dakika içerisinde evine çıkan Kadıoğlu, "Görenlere çok tuhaf geldi" dedi.

Trabzon'nun Çifteköprü Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, araç yolu olmayan evine ulaşabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Kadıoğlu, sarp arazideki evine döşediği 110 metre uzunluğundaki raylı sistem ve vagon sayesinde evine ulaşım sağlıyor.

2,5 dakika süren yolculukla evine gidip gelen Kadıoğlu; yavaş kalkış, hız kontrol ve ani fren sistemleri entegre ettiği vagonlara misafirlerini bindirmeyi ise ihmal etmiyor.

"TAMAMEN KENDİ TASARIMIM"

Bölgenin zorlu coğrafyasının kendilerini böyle bir fikir bulmaya mecbur bıraktığını belirten Kadıoğlu, “Baba-dede yadigarı evimize sahip çıkmak istedik. Ama buraya araç yolu yok. Mesleğimiz olduğundan akılımıza böyle bir ulaşım aracı yapma fikri geldi.

Tamamen kendi araştırmalarım ve tasarımım. Buranın coğrafyası mecburen bu. Görenlere çok tuhaf geldi. Bunu yaptırmak isteyenler de oldu.” dedi.

Trabzon'da araç yolu olmayan evine raylı sistem döşedi VİDEO

"ÇOK HEYECAN VERİCİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Düzeneği anlatan Kadıoğlu, “Teknik birçok özellikleri var. Çalışırken tek halat kesilirse kaza olur. Elektrik kesilse sadece durur, bir aksilik olmaz. Burada ev yapacakken ayak basacak kadar düz yer yoktu.

Bu makine olmasaydı bunları yapmak mümkün değildi. Misafirlerimiz oluyor; hanıma diyorum ‘al kumandayı sen in, al gel’. Böyle olunca itimat oluyor. Çok heyecan verici olduğunu söylüyorlar” diye konuştu.