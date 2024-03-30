Trabzon'da bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kediler besleniyor Tarihi İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda 40 yıldır kitap satışı yaparak geçimini sağlayan İsmail Gürsoy, topladığı bağışlarla sahipsiz kedilere yemek temin ediyor.

AA & Ensonhaber

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan İsmail Gürsoy, İskenderpaşa Camisi avlusunda babası Halil Gürsoy'un başlattığı kitap satış geleneğini, 40 yıldır devam ettiriyor.

Tarihi caminin avlusunu çevreleyen duvar üzerine dizdiği kitapların yanına "Kediler İçin Yardım Kutusu" yazılı kutu koyan 60 yaşındaki Gürsoy, esnaf ve cami cemaatinden topladığı bağışlarla sahipsiz kedilere yiyecek temin ediyor.

Dört çocuk ve bir torunu olan İsmail Gürsoy, "Kitapçı İsmail" olarak tanındığını belirterek, "Bu taşın üzerinde 40 yıldır kitap satıyorum. Bu iş babamın mesleği. 60 yıldır bu caminin avlusundayız. Sadece benimle geçen zaman 40 yıl." dedi.

Kedilere olan sevgisini küçük yaşlardan beri taşıdığını dile getiren Gürsoy, çocukluğunda ailesiyle birlikte Ganita mevkisinde bahçeli evlerinde kedileri beslediklerini anlattı.

"Bunlar kitapçı İsmail'in kedileri"

Gürsoy, cami avlusunda da 15 yıldır kedileri beslediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Bunlar kitapçı İsmail'in kedileri. Sabahları bunların karınlarını doyuruyorum. Sabah rızıkları burada. Aşağı yukarı 20 kedim var. Her sabah gelir, beni burada bulurlar. Gelmediğim günü de bilirler. Pazar günü buraya gelmezler, benim burada olmadığımı bildikleri için. Diğer her gün buradalar. Yemeklerini yerler, akşama doğru tekrar gelirler.

"Bu hayvanlar Allah'ın bizlere emanetidir"

Kediler için hazırladığı bağış kutusunun ilgi çektiğini kaydeden Gürsoy,

Trabzon'un hayırsever insanları, arkadaşlarımız, halkımız kedilerin yiyecekleri için yardım ederler, yedirmesi bana kalır. Bu hayvanlar Allah'ın bizlere emanetidir. Onları beslemek zorundayız.

dedi.

Gürsoy, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, yaşadığı sürece elinden geldiği kadar kedileri beslemeye devam edeceğini söyledi.

"Kedilerimize para topluyoruz"

Esnaf Yusuf Saka ise cami cemaati olarak İsmail Gürsoy'un hayrına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kedilerimize para topluyoruz. İsmail abim sağ olsun, zaman ayırıyor, gidiyor, alışverişini yapıyor, gıdasını alıyor, kedilerimizi besliyor. Allah'ın emaneti bunlar." ifadesini kullandı.