AA & Ensonhaber

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde kar yağışı sonrası manzarayı izleyen Ömer Tüfekçioğlu, fındık bahçesine dört karacanın girdiğini fark etti.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt aldığı karacalara yöresel şiveyle "Ne yapaysınız?" diyerek seslenen Tüfekçioğlu'nun görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medya hesabında beğeni aldı.

Tüfekçioğlu, yaşadıkları bölgede karacaları çoğu zaman gördüklerini söyledi.

"Zaman zaman geliyorlar ve burada besleniyorlar"

Hayvanları sevdiklerini, onlara asla zarar vermedikleri vurgulayan Tüfekçioğlu, şunları söyledi:

Güzel bir video çekmek istedim ve onlarla ufak bir sohbet yaşadık. Doğal yaşamda bazen gelip zarar verseler de kesinlikle onlara bizim bir zararımız olmaz. Zaman zaman geliyorlar ve burada besleniyorlar.