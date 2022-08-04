Of ilçesinde 4 dönümlük arazisine çay bitkisi yerine mavi yemiş diken Fatih Aktaş, yılda 300 bin TL kazanırken "Bin 200 fidanla işe başladım, işin kazancı iyi ama zahmeti de var" dedi.

Trabzon'da 17 yıl önce Of Ziraat Odası'nın tavsiyesi üzerine mavi yemiş üretimine başlayan 46 yaşındaki Fatih Aktaş, karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyerek işini bu zamana kadar taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle yurt dışından bin 200 mavi yemiş fidanı getirten Aktaş, evinin yanındaki 4 bin metrekarelik tarlasına çay yerine mavi yemiş dikti.

Üretici işi büyüttü

Mavi yemiş üretimi hakkında hiç bilgisi olmayan Fatih Aktaş, zamanla işini ilerletti. Başta ürün satmakta dahi zorlanan Aktaş'ın ürünleri şimdi oldukça talep görüyor.

Trabzon'da çay bahçesinde mavi yemiş yetiştirip 300 bin TL kazanıyor VİDEO



Çay a göre zor ve zahmetli bir iş

Bahçesinden yılda 4-5 ton ürün aldığını belirten Fatih Aktaş, kilosunu sanayi tesislerine 50-60 lira gibi rakamlara sattığını belirtti.

Mavi yemiş bitkisinin çayın alternatifi olamayacağını dile getiren Aktaş, mavi yemiş bitkisinin çayın yanında ek bir ürün olarak yetiştirilebileciğini ifade etti.

Mavi yemiş yetiştiriciliğinin çaya göre zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirten Aktaş, çalışmayı sevmeyen insanlara bu işi tavsiye etmediğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; mavi yemiş hakkında daha önceden bir bilgisi olmadığını anlatan Fatih Aktaş, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Bin 200 fidanla işe başladım, işin kazancı iyi ama zahmeti de var"



"Mavi yemiş yetiştiriciliğine 2005 yılında Of Ziraat Odası'nın bana bu işi önermesiyle başladım. Tarım Bakanlığının o zaman verdiği desteklerle bahçemi kurdum. Çayın yanında başka bir ürün yetiştirebilir miyim diye düşünürken bu işle tanıştım.

Mavi yemiş yetiştiriciliği hakkında daha önce bir şey bilmiyordum. Burada 4 dönümlük bir açık arazim vardı. Burada yapmaya karar verdim. Fidanlarımız yurt dışından geldi. Bin 200 fidanla işe başladım, şu anda o şekilde devam ediyorum. Bu işin kazancı iyi ama zahmeti de var.





"Kilosu sanayi tesislerine 50-60 TL, internetten ise 100-150 TL gibi rakamlara satılabiliyor"



Zor bir iş, uğraş gerektiren bir iş. İlk başladığımda zorluklarla karşılaştım. Ürünümü satamadım. Yılmadık devam ettik, bu zamana kadar geldik. Sanayi ürünü olarak şu an talep var. İhtiyaç da var. Uğraşı fazla olduğu için insanlar bu işe girmek istemiyor. Bu iş çalışmayan adamın işi değil.

Kışın budaması, gübrelemesi var. Yazın mayısın son haftasından ağustosun başına kadar hasadı sürüyor. İki ay hasat süreci var. İyi bakım yapılırsa fidan başı 5 kilo verim alınabiliyor. Kilosu sanayi tesislerine 50-60 TL, internetten ise kilosu 100-150 TL gibi rakamlara satılabiliyor.





"Yılda 200- 300 bin TL gibi bir para kazanıyor um"



Ben sanayi tesislerine soğuk zincirle satış yapıyorum. Soğuk zincire gitmeyen ürünlerimizi marmelat yaparak satıyoruz. Mavi yemiş bitkisi bu. Halk dilinde likarba, kaskanaka olarak adlandırılıyor. Ben burada 4-5 ton gibi bir üretim yapıyorum. Yılda 200-300 bin TL gibi bir para kazanıyorum.

Mavi yemiş çaya göre daha kârlı ama daha fazla iş gücü gerektiren bir iş. İlgi ve zaman isteyen bir ürün. Bu işi çalışmayacak kişiye tavsiye etmiyorum. Çalışacak olan kişiler bu işi yapabilir. Mavi yemiş çayın alternatifi olamaz. Çay bizim için yöresel bir ürün. En iyi ürünümüz. Çayın yanında yapılabilir."