Trabzon'da çocuklar için camiye eğlence merkezi yapıldı Ortahisar'daki Çamoba Merkez Camii'nin alt katı, ibadete gelen çocuklar için eğlence ve spor salonuna dönüştürüldü.

DHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çamoba Mahallesi'ndeki Çamoba Merkez Camii'nin imamı Ömer Terzioğlu, muhtar Osman Sivri ve cemaatle bir araya gelip, çocukların ilgisini artırmak için caminin alt katını değerlendirmek istedi.

Ortahisar Belediyesi de hayırseverlerin ve cemaatin katkılarıyla caminin alt katını, eğlence ve spor salonuna çevirdi.

Doyasıya eğleniyorlar

Camide dini bilgiler öğrenip, ibadet eden çocuklar, kalan vakitlerde alt kata inip, masa tenisi, bilardo, langırt gibi oyunlar oynayıp, gönüllü antrenör eşliğinde boks ve güreş yapıyor.

Oyun turnuvalarının düzenlendiği caminin alt katında, cemaat de çocuklara eşlik edip, vakit geçiriyor.

"Çocuklarımıza camiyi sevdirmeye çalışıyoruz"

İmam Ömer Terzioğlu, şunları söyledi:

Hayırseverlerimiz ile kendi aramızda para toplayıp, imece usulü burayı bu hale getirdik. Çocuklarımız, gençlerimiz buraya geliyorlar. 'Hayat boşluğu kabul etmez' sözünden hareket ile çocuklarımızı gözetim altına almamız gerekiyor. Büyük ölçüde başarılı olduk. Çocuklar camiye geliyorlar. Beni arayıp, 'Hocam anahtar nerede, ne zaman gelirsiniz, aşağıya inebilir miyiz?' diyorlar. Bu, beni çok mutlu ediyor. Yatsı namazından çıkıp, cami cemaatimiz ile burada oynuyoruz. Sadece çocuklar değil; biz de burada vakit geçiriyoruz. Amacımız; çocuklarımızı burada geliştirmek. Çocukları, cemaate kazandırıyoruz. Hem de ibadetlerini yapıp, burada vakit geçiriyorlar. Çocuklarımıza camiyi sevdirmeye çalışıyoruz. Hem oyun oynuyorlar hem de ibadetlerini yapıyorlar.

"Camiye gelmek için can atıyorlar"

Mahalle muhtarı Osman Sivri de şu ifadeleri kullandı:

Camimizin alt katı, atıl bir vaziyetteydi. Bu alanı böyle değerlendirmek istedik. Çocuklarımız cemaate katılmaya başladı. Çocuklarımız, torunlarımız evde camiye giden biri varsa hemen peşine takılıyor. Camiye gelmek için can atıyorlar. Burada güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda camide namaz kılmayı, duaları ve Kur'an okumayı öğreniyorlar. Gözümüzün önünde oluyorlar. Birkaç eksiğimiz daha kaldı. Onları da hayırseverler tarafından tamamlamaya çalışıyoruz. Allah, herkesten razı olsun.

"Herkese teşekkür ediyoruz"

Hafta sonları çocuklar için boks dersi veren eski milli boksör Gökhan Kazaz ise şunları söyledi: