Trabzon'da dalgıç polislerden gönüllü dip temizliği Trabzon'da dalgıç polisler, antrenman yaptıkları yerlerde deniz canlılarına zarar veren çöpleri ve hayalet ağları toplayarak çevre duyarlılığı gösteriyor.

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AA & Ensonhaber

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği bünyesinde, 2021 yılından bu yana görev yapan 12 denizci ve dalgıç ekibi, 7 gün 24 saat esasına göre aktif bir şekilde çalışmakta.

Bu özel ekip, deniz, dere, göl ve nehirlerde gerçekleşen arama kurtarma operasyonları, su altında dedektörle suç aleti tespiti, boğulma vakaları ve doğal afet durumlarında etkin bir şekilde görev alıyor. Karadeniz'de faaliyet gösteren dalgıçlar, yıl boyunca sürekli olarak antrenmanlarını sürdürerek donanımlarını en üst seviyede tutuyor.

Ayrıca, dalgıçlar, çalışmaları sırasında su altında rastladıkları plastik ve demir atıkları toplayarak, deniz canlılarına zarar vermemesi için özen gösteriyorlar. Bu çevre dostu yaklaşım, ekibin sadece güvenlikle değil, aynı zamanda doğal çevrenin korunmasıyla da ilgili olduğunu göstermekte.

Görevlerini tamamladıktan sonra, polis ekipleri topladıkları atıkları belediyelerin atık toplama noktalarına düzenli bir şekilde teslim ederek çevre bilincini artırmaya katkıda bulunuyorlar.

"Ülkemizin geleceği çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz"

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili komiser Muhammet Cihad Tarhan, suda kaybolanları arama, denize atılan suç unsurlarını bozulmadan çıkartıp ilgili birimlere teslim etmek ve sel gibi doğal afetlerde arama kurtarma görevi ifa ettiklerini söyledi.

Tarhan, kurbağa adam ve gemi adamlarının dalış yaparak fiziki kondisyonlarını korumaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



Görevimiz olmadığı zaman eğitim dalışlarımız oluyor. Özellikle su altında yaşayan canlılar için büyük tehlike oluşturan hayalet ağlara yönelik çalışma da yaparak denizleri temizliyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

"Dünyada sadece bizler yokuz, diğer canlılar da yaşamakta"

Su altından genellikle hayalet ağ, pet şişe, lastik, yiyecek ve içecek ambalajı çıkarttıklarını anlatan Tarhan, şöyle devam etti:

İnsanlar balık tutarken misinaları kayalıklara takılıyor, onu çekerken ipi kopuyor, buna da balıklar takılıyor ve can vermiş bir şekilde suda yüzer vaziyette biz onları karşılıyoruz. Bu bizi derinden üzüyor. Sonuçta dünyada sadece bizler yokuz, diğer canlılar da yaşamakta ve biz onlara saygı duymak zorundayız. İnsanlarımızın duyarlı bir şekilde denizi kirletmeden yaşamaları çok önemli.

Tarhan, görev tanımlarında su altı dip temizliğinin ana amaçlardan biri olmadığına işaret ederek, "Dalışlarımızda denizi kirleten olaylarla karşılaştığımızda önce insan, sonra da polis olmanın verdiği duyarlılıkla gereğini yapıyoruz." diye konuştu.