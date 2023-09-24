Trabzon'da deniz manzaralı cami avlusu, düğün fotoğrafı stüdyosu oldu Yarım asırlık geçmişe sahip Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camisi’nin deniz ve şehir manzaralı avlusu, özellikle düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin uğrak yeri oldu.

DHA

Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camii, Trabzon'da Ortahisar ilçesinin yüksek rakımlı Çukurçayır Mahallesi'nde, geçmişi 1973 yılına uzanan ve yenilenen iç ve dış mimarisiyle öne çıkıyor.

Cami uçsuz bucaksız deniz manzarasıyla cemaatin yanı sıra gelin ve damat adaylarıyla, evlilik yolunda ilk adımı atan çiftlerin uğrak noktasına dönüştü.

Fotoğraf tutkunlarınca açık hava stüdyosu olarak da kullanılan camiye gelen çiftler, manzarayı fon yaparak, mutluluklarını, cami ve deniz manzaralı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

"Mutlulukları daha iyi olsun diye tavsiye ediyoruz"

Mısırlı Dede Camii imamı İbrahim Şar, camiinin hakim olduğu manzaranın güzel olduğunu ve ilgi çektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Elhamdülillah, buranın manzarası güzel olduğu için ziyaretçimiz çok oluyor. Cemaatimiz de çok oluyor. Gelinler de buraya çok geliyor. Bazen onlara ‘resim çekmeyin besmele çekin’ diyorum ama resim çekmek daha yoğunlukta oluyor. İnşallah besmele çekmeyi de unutmazlar. Gelen kardeşlerimize tavsiyelerde de bulunuyoruz. Nikahın temelini besmele ile atarlarsa inşallah nikahları sağlam olur. Mutlulukları da daha iyi olur diye tavsiyede bulunuyoruz kızlarımıza.

"Gelenleri hoş karşılıyoruz"

Manzarayı görüp fotoğraf çektirmek için gelen ziyaretçileri hoşgörüyle karşıladığını anlatan Şar şöyle devam etti:

Müstehcen şekilde camii adabına uygun olmayan şekilde gelenleri almıyoruz. Çünkü bu caminin adabı edebi vardır. Edep ve adap olmadan nikah da düğün de olmaz. Olsa bile temeli zayıf olur. Adaba aykırı olarak gelenleri içeri almıyoruz. Bizim cemaatimiz çok iyi. Buraya her yerden gelen insanlar gelir, sohbet ve vaazı dinlerler. Bu manzarayı seyreder ve güzel bir şekilde buradan ayrılırlar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelenleri hoş karşılıyoruz. Eğer bir kişi Allah’ın evine geliyorsa, Allah-u Teala onu seviyor, o da Allah-u Teala’yı seviyordur. İnsan sevmediğini evine almaz. Demek ki, Allah buraya geleni seviyor ki onları buraya gelmeye nasip ediyor.

"Çok tavsiye ettiler"

Nişanlısıyla birlikte cami avlusunda fotoğraf çekilen İlkan Şahin şunları kaydetti:

Nişanım vardı bugün. Burayı çok beğendik. Çok tavsiye ettiler, biz de gelip resmimizi çekildik. Çok memnunuz. Sosyal medyada gördük, arkadaşlarımız tavsiye etti. Manzara çok güzel şahane yeşilliklere karşı güzel bir manzara.

"Burası Trabzon'da tanınıyor"

Caminin iç mimarisine katkıda bulunan cemaatten Tarık Kılıç şunları söyledi:

Burası Trabzon’da tanınıyor. İstanbul’dan yakınlarım geldiğinde buraya gelip fotoğraf çekiliyorlar. Her gelenden dernek yönetimi katkı alabilir. Düğün ve kına için buraya fotoğraf çekilmek için çok gelen oluyor. Manzara güzel, gelip fotoğraf çekilebilirler.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)