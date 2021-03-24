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    Trabzon'da denize düşen kızın kurtarılma anı

    Trabzon’un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı çevrede devriye görevini yapan bir bekçi denize girerek kurtardı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 15:47
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    Trabzon'da denize düşen kızın kurtarılma anı

    Trabzon'un Sürmene ilçesindeki sahilde 15 yaşındaki genç kız, iskeleden denize düştü.

    ÜNİFORMAYI ÇIKARIP DENİZE ATLADI

    Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı.

    Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kız büyük korku yaşadı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Trabzon'da denize düşen kızın kurtarılma anı VİDEO

    Trabzon da denize düşen kızın kurtarılma anı #1

    Trabzon da denize düşen kızın kurtarılma anı #2

    Trabzon da denize düşen kızın kurtarılma anı #3

    Trabzon da denize düşen kızın kurtarılma anı #4

    Trabzon da denize düşen kızın kurtarılma anı #5

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