Trabzon'da denizlerde ağlara hamsi takılmayınca fiyatlar yükseldi

Geçtiğimiz hafta kilosu 10 liraya gerileyen hamsideki azlık nedeniyle fiyatlar bu hafta iki katına çıktı.

Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.

Trabzon'da istavritin yanı sıra mezgit, palamut, sargan ve barbun tezgahlarda yer alıyor.

Kentte geçen hafta kilosu 10 TL’ye kadar gerileyen hamsinin az avlanması nedeniyle fiyatı arttı.

FİYATI BİR HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTI

Hamsinin kilosu 20 TL’ye yükseldi. Balık çeşitlerinin arttığı kentte mezgit 50 TL, çinekop ve barbun 40 TL, çupra 50 TL, levreğin kilosu ise 60 TL, palamudun tanesi de 35 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

"İRİ VE LEZZETLİ AMA BOL DEĞİL"

Balıkçı Aydın Karslı, hamsinin lezzetli ama bol olmadığını belirtip, “Denizden ne çıkar belli olmaz. Bugün hamsi vardır, bakarsın yarın yok. Mesela palamudun ilk çıktığı zaman fiyatı pahalıydı ama biz palamut bolluğu yaşayacağız dedik. Palamut gitti. Şimdi palamut yok. Çıkan palamut da ihtiyacı karşılayamıyor. Hamsi bu günlerde iyi gidiyor. Ama iyi gitse de yine fiyatı yüksek. Beklenen fiyata inemedi. Hamsinin fiyatının normalde 10 liradan yukarıya çıkmaması lazım. Hamsi güzel. İri ve lezzetli ama bol değil” dedi.

"HAMSİNİN FİYATI KALİTEYE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR"

Ahmet Çoğalmış ise, "Şu an tezgâha koyduğumuz hamsi çok güzel. Hem lezzetli hem de iri. Vatandaşın istediği boyutlarda. Hamsi tezgâhta varsa işler daha iyi gidiyor. İnşallah hamsi bu dönem bizi bırakmaz. Böyle devam eder. Hamsinin fiyatı da kalitesine göre değişebiliyor. Şu an piyasanın en iyisi ve Trabzon’da avlanan hamsi 20 TL." diye konuştu.

































