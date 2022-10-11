Trabzon'da dünyaevine giren çiftin pastasından kuzeni çıktı

Çarşıbaşı'nda nikah masasına oturan Mehmet Çolak, kuzeni Yusuf Kurt'un düğününde maket pastanın içerisine girerek yaptığı şakayla hem korkuttu hem güldürdü.

Trabzon'un Çarşıbaşı'ındaki düğün salonunda dünyaevine giren Mehmet Çolak'ın, kuzeni gelin ve damada yaptığı şakayla unutulmaz bir anı yaşattı.

Sakarya'da yaşayan Yusuf Kurt, evlenen kuzenini Çolak için yola çıktı.

Müzikler eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşanan düğün töreninde sıra pasta kesimine geldi.

Pastadan kuzen çıktı

Damadın kuzeni olan genç, düğünde maket pastanın içine gizlendi. Gelin ve damat en mutlu günlerinde kendileri için hazırlanan düğün pastasını yemeye hazırlanırken, genç bir anda maket pastanın içinden çıktı.

Kurt'un oynaya oynaya pasta içinden çıkması herkesi şoke etti.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, gelinile damadın korkarak gülümsediği anlar ise saniye saniye kaydedildi.