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    Trabzon'da engelli kızını sırtında taşıyor

    5 çocuk annesi Haskız Köroğlu, bedensel engelli kızı Eda Köroğlu’nu sırtında taşıyarak gezdiriyor. Köroğlu kızını düşürmekten korktuğu için, evlerinin önünde uzanan patikaya beton dökülmesini istedi.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 12:42
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    Trabzon'da engelli kızını sırtında taşıyor

    Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi’nde yaşayan Haskız- Yüksel Köroğlu çiftinin 5 çocuğu oldu. Dünya gelen çocuklarından  Eda Köroğlu, kan uyuşmazlığı nedeniyle bedensel engelli olarak doğdu.

    31 yaşında olan ve yatağa bağımlı olarak hayatını sürdüren Eda'nın en büyük destekçisi ise annesi. Eda'yı sırtında taşıyan anne Haskız, kızının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

    KIZINI SIRTINDA TAŞIYOR

    Haskız Yüksel, zamanla gelişimi durunca konuşamayan ve sırtında kambur oluşan kızına özenle bakıp, tüm ihtiyaçlarını gece gündüz karşılıyor. Kızının yanından bir an olsun ayrılmayan Köroğlu, saçlarını okşayıp, şefkatini eksik bırakmazken, sırtında taşıyarak, çevrede gezintiye çıkarıyor.

    Fedakar anne, 3 ay önce hayırseverlerin girişimiyle tekerlekli sandalye verilen kızını düşürmekten endişe duyarken, evleri önündeki dik araziden ana yola uzanan patikaya beton dökülmesini istiyor.

    Trabzon da engelli kızını sırtında taşıyor #1

    "EVİMİZE GELEN YERDE YOL YOK, DÜŞÜRMEKTEN KORKUYORUM"

    Kızının gezmeyi çok sevdiğini anlatan Haskız Köroğlu şu ifadeleri kullandı;

    “Kızım kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kan uyuşmazlığı yüzünden engelli doğdu. Oturamıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor. Yıllardır kızımı sırtıma iple bağlayarak gezdiriyorum. Evimize gelen yerde yol yok. Kızımın tek eğlencesi gezmek. Patika yollardan ana yola inerek kızımı gezdiriyorum. Yaşım ilerledi.

    Trabzon da engelli kızını sırtında taşıyor #2

    "KIZIMI DÜŞÜRÜP, YARALAMAKTAN KORKUYORUM"

    Eskiden kızımı sırtıma bağlar, bütün köyü dolaşırdım ama şimdi takatim kalmadı. Kollarım, ayaklarım eskisi gibi değil. Burada çoğu zaman yağmur yağar. Yollar hep çamur olur.

    Sisten göz gözü görmez. Korkuyorum; bir gün kızım mutlu olsun diye onu gezmeye çıkardığımda kayıp düşmekten. Kızımı düşerek yaralamaktan, ona zarar vermekten korkuyorum. İsterim ki kızımı sırtıma aldığımda yürüyebilecek güvenli bir yolum olsun."

    Trabzon da engelli kızını sırtında taşıyor #3

    "EVİMİZE PATİKA YOLLARDAN GELİYORUZ"

    Yüksel Köroğlu da tek arzularının kızlarını mutlu etmek olduğunu söyleyerek, “Hayırsever biri kızıma plastik kapak biriktirerek engelli sandalyesi aldı. Kızım engeli yüzünden vücudu bir yay gibi olduğu için oturamıyor. Engelli sandalyesine otursa bile onu o sandalye ile gezdirebileceğimiz bir yol yok. Evimize patika yollardan gelebiliyoruz.

    Kızımızı yıllardır sırtımızda ya da kucağımızda taşıyoruz. Kızım gezmeyi, genç kızların yanında durmayı, onları seyretmeyi çok seviyor. Evde sıkılıyor, çok fazla durmak istemiyor. İstiyoruz ki kızımızı mutlu edelim, sürekli gezdirelim ama yaşlandım artık eski gücüm yok” diye konuştu.

    Trabzon da engelli kızını sırtında taşıyor #4

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