Trabzon'da görme engelli Esenay hayatını müziğe adadı

Kendi çabalarıyla çalmayı öğrendiği kemençe eşliğinde türküler söyleyen ve azmi ile dikkat çeken Esenay, müzik öğretmeni olmayı hayal ediyor.

Trabzon'da, doğuştan görme engelli olan ve küçük yaşta geçirdiği başarısız ameliyat sonrası görme şansını kaybeden 16 yaşındaki Esenay Duru Köse, hayatını müzikle aydınlatıyor.

TÜRKÜ SÖYLEYİP, KEMENÇE ÇALIYOR

Köse’nin müziğe olan ilgisini keşfeden ailesi ise kendisine bir kemençe hediye etti.

Müzik öğretmeni olan halası Elif Köse Bulut’un teşvikleriyle kemençe çalmasını öğrenen Köse, şimdi hem türkü söylüyor hem de kemençesini ustalıkla çalıyor.

GÜZEL SANATLAR LİSESİNE BİRİNCİLİK İLE GİRDİ

Yaz tatilini Düzköy ilçesinde geçiren Esenay Duru Köse, Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi’nde girdiği müzik bölümü sınavını birincilikle kazandı.

50 kişinin başvuru yaptığı ve özel bir koşulun aranmadığı sınavda 30 kişi okula girmeye hak kazanırken, sınavda 95 puan alan Esenay Duru, okula birinci sıradan yerleşti.

MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Sınavda piyano üzerinden ses duyma, ritim tutma, ezgi yapma ve tekrar etme sorularını yanıtlayan Esenay, üstün bir başarı gösterdi. Köse, müzik öğretmeni olmayı hedefliyor.

"GÖZÜM GÖRMÜYOR DİYE PES ETMEK OLMAZ"

Kemençe sesini ilk olarak arabada duyduğunu anlatan Esenay Duru, “Okul servisinde çalıyordu, benim de çok hoşuma gitti. Çalmak istedim ve ‘çalacağım’ dedim. Kemençeyi ilk elime aldığımda sesi çıkmıyordu. Sonrasında ayarları yapıldığında ses çıkmaya başladı. Kendi kendime çalmayı öğrendim, egzersiz ve parmak alıştırması yaptım. Herkes istediği enstrümanı çalabilir. Buna hiçbir engel yok, yeter ki isteyelim. Gözlerim görse iş yapmak, babaanneme yardım etmek, dışarıyı görmek isterdim. Ancak gözüm görmüyor diye pes etmek olmaz. Ben pes etmedim, kimse de pes etmesin" diye konuştu.

"ONDAKİ İSTEK VE AZİM HEPİMİZDE OLMALI"

Esenay Duru’nun halası, Elif Köse Bulut, Esenay’ın çok azimli olduğunu belirtti.

Bulut, “Büyüdükçe müziğe karşı bir ilgisi olduğunu fark ettik. Özellikle yöresel müziklere çok tepki verdiğini gördük. Horon oynamayı çok seviyordu. Kemençeye karşı özel ilgisi olduğunu hissettiğimiz için köydeki bir ağabeyi ona kemençe hediye etti. İlk 1-2 sene ses çıkartamıyordu. Zamanla kendisi akordunu yapmayı öğrendi, türküler söylemeye başladı. Gerçekten görmek değil hissetmek gerekiyor. Ondaki istek ve azim hepimizde olmalı” ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Esenay Duru’nun kardeşi Hiranur Köse ise ablası ile gurur duyduğunu belirterek, “Gününün büyük kısmı okulda geçiyor ancak evde olduğu sürede de hep müzikle uğraşıyor. Müziğe aşırı bir ilgisi var. Evde zamanını müzikle geçiriyor. Bazen çalıyor, bazen dinliyor, bazen de horon oynuyor. Dertli bir şekilde çalınca insanları ağlatıyor. Çok yetenekli, önünde hiçbir engel yok. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Kardeşi olarak onunla gurur duyuyorum ve onu çok seviyorum” diye konuştu.