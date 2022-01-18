Kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede fenalaşan 6 yaşındaki çocuğu, ambulansa kadar 200 metre sırtında taşıyan UMKE personeli Erhan Demirtürk başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde, önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

6 yaşındaki çocuğun fenalaştığı ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri de adrese gidemeyince mahalleye UMKE ekibi yönlendirildi.

HEMŞİRE, HASTA ÇOCUĞU SIRTINDA TAŞIDI

Ekiplerin ulaştığı evden alınan çocuk, UMKE'den hemşire Erhan Demirtürk tarafından 200 metre sırtta taşınarak, ambulansa bindirildi. Battaniye sarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ekiplerin zamanla yarıştığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karelerine övgü dolu yorumlar geldi. Hemşire Demirtürk'ün davranışı da hasta yakınları ve çevredekilerden takdir topladı.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, makamında ağırlayarak başarı belgesiyle ödüllendirdiği Erhan Demirtürk’e teşekkür edip, fincan seti hediye etti.

Usta, “Tüm sağlık çalışanları, özveriyle çalışıyor. Arkadaşımızın ortaya koyduğu, o an ki duygularıyla ama tüm sağlık çalışanlarının göstereceği özveriyle hareket etmiş olmadır. Kendisine teşekkür etmek istedik. Bu tür davranışlar, alışık olduğumuz şeyler olmakla birlikte ama sosyal medyada ve basın tarafından da paylaşılmış olması ayrıca bize renk katıyor. Bu tür paylaşım ve davranışların daha duyarlı olunmasını sağladığını düşünüyoruz. Arkadaşımıza, ortaya koymuş olduğu özveri ve mesleğin özünü ortaya koymuş olmasından ötürü teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Trabzon'da hasta çocuğu sırtında taşıyan hemşire ödüllendirildi VİDEO



"KİM OLSA AYNISINI YAPARDIM"

Hemşire Erhan Demirtürk de “Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde yollar kapanmıştı. İhbar üzerine adrese ulaştığımızda dik bir rampa ile karşılaştık. Yolda buzlanma da vardı. Bir an önce hastanın naklini sağlamak için o anki duygularımla birlikte ‘Sırtıma alayım ve bir an önce ulaştırayım’ dedim. Başka türlü oraya araç girmesi çok zordu. Sırtıma aldım, tüm ekip arkadaşlarımızla ambulansa kadar götürdük. Bu bizim için gurur verici bir şey. Yerimde kim olursa olsun, tüm ekip arkadaşlarımın aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Kim olsa aynısı yapardım.” dedi.