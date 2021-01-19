Trabzon'da hastane kapısında sahibini bekleyen köpek

Rahatsızlanan sahibinin taşındığı ambulansı takip eden Boncuk, 5 gündür hastanenin önünden ayrılmıyor.

Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk, rahatsızlanması üzerine ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Cemal Şentürk tedaviye alınırken, ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpeği de hastanenin kapısı önünde beklemeye başladı.

Şentürk'ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü.

SAHİBİYLE BULUŞTU

Sağlık durumu iyiye giden Şentürk'ün tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu.

"BONCUK 9 YILDIR BENİMLE"

9 yıldır yanından ayırmadığı köpeğiyle aralarında sevgi bağı oluşan Şentürk, "Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Öyle olunca neşeleniyorum, hoşuma gidiyor. Bana bu kadar yakın olmasının sebebi ona çok fazla ilgi göstermem. Ben ona hiç kızmam, kızıp da kendimden soğutmam. Köpekler devamlı ilgiyi seven hayvanlardır. İlgi gösterdin mi istediğin gibi yönlendirirsin onu." dedi.

"KAÇIP BURAYA GELİYOR"

Şentürk'ün kızı Aynur Egeli de "Babam rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Köyde babamın arabası vardı, Boncuk onun yanından hiç ayrılmadı. Sonra Boncuk'u buradaki evimize getirdik. Babamın burada olduğunu öğrenince de buradan hiç ayrılmadı. 5 gündür buraya geliyor. Biz eve götürsek de kaçıp kaçıp buraya geliyor, babamı bekliyor." diye konuştu.

"KAPIDAN KAFASINI UZATIP BEKLİYOR"

Hastanende özel güvelik görevlisi Muhammet Akdeniz ise "Her gün saat 09.00 gibi geliyor. Akşama kadar bekliyor. İçeri girmiyor genelde, kapıdan kafasını uzatıp bekliyor. Zararsız, kimseyi de rahatsız etmiyor. Sadece sahibini bekliyor. Sahibi de bazen yanına gelip onu teselli edip gidiyor." şeklinde konuştu.