Trabzon'da havalar ısındı: Yaylalara göç başladı Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte besicilerin yıllar boyu sürdürdüğü yaylalara göç başladı. 700 koyun ile yaylalara giden bir besici, "Bu yolculuğun zahmeti dünyaya bedel" diyerek kış aylarında tekrar döneceklerini söyledi.

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İHA

Havaların ısınmasıyla koyunların yaylalara göç mesaisi başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının artması ve yüksek kesimlerde karların erimesiyle yaylalara göç ediliyor.

Her yıl Ekim-Kasım gibi yayladan dönüşe geçen ve bahar aylarının gelmesiyle yaylara tekrar göç eden besicilerin asırlardır devam eden geleneği bu yıl da sürdü.

Zorlu mesaide kilometrelerce yol kateden ve hayvanlarının başından bir an olsun ayrılmayan besiciler, yüzlerce koyun sürüsü ile karayolu ve dağlık alanlardan geçiyor.

Zorlu yolculuk cep telefonuna yansıdı

Coğrafi şartlar nedeniyle çoban köpekleri eşliğinde süren göç yolculuğu, sürücüler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Yoldan geçen araçların ilerleyişini zorlaştıran sürüdeki koyunlar ise sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntüleniyor.

"Yaklaşık 700 koyun ile bu yolculuğa başladık"

Trabzon’un Akçaabat ilçesinden yaklaşık 700 koyun ile Gümüşhane yaylalara gitmek için yola çıkan sürüde bulunan besicilerden Turgut Dursun, yaylada 6 ay kalacaklarını belirterek “Yolculuğa devam ediyoruz. Artık zamanı gelmişti. Havalar ısındı diyerek yola çıktık ama kar yağdı. Yolculuğumuz Akçaabat ilçesinden başladı, Gümüşhane’ye kadar sürecek. Yaklaşık 700 koyun ile bu yolculuğa başladık. Yaklaşık 4 gün sürüyor. Yaylada 6 ay kalacağız.” dedi.

"Havalar kötü, karın yağması bizi olumsuz etkiledi"

Besicilerden Mustafa Taylan da belirli noktalarda durarak çadır kurduklarını dile getirerek “Zigana Dağı'ndan geçerek Gümüşhane’ye ulaşacağız. Yüzlerce koyun ile sürüsü ile yolculuk başladı. Havalar kötü, karın yağması bizi olumsuz etkiledi. Yolculuğumuzda belirli noktalarda durarak çadır kuruyoruz. Her yıl bunu geleneksel olarak yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Bu yolculuğun zahmeti dünyaya bedel"

Zorlu bir yolculuğa başladıklarını dile getiren Ali Dursun ise, “Yaz geldi, 6 ay kalacağımız yayla yoluna nasipse başladık. Zorlu bir yolculuk. Bizim gibi olan besicilere bir çözüm bulmaları lazım. Yola sığmıyoruz. Bu yolculuğun zahmeti dünyaya bedel. Ama seviyoruz. Allah nasip ederse 6 ay yaylada kalacağız. Kış aylarında tekrar köye dönüş yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)