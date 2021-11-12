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    Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı görüntülendi

    Yomra ilçesinde yola inen ayı yavrusu, yoldan geçen sürücüler ve öğretmenler tarafından görüntülendi.
    • AA
    • 12.11.2021 - 02:54
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    Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı görüntülendi

    Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde ormanlık alandan kara yoluna inen yavru ayı, seyir halindeki araçların arasında bir süre yürüdü.

    ARAÇTAKİLER, TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ

    Çamlıyurt İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan okul servisinin önüne çıkan ayı yavrusunun bu görüntüleri, araçtakilerce cep telefonuyla kaydedildi.

    Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı görüntülendi - Video

    MİNİBÜS, DURARAK GEÇMESİNİ BEKLEDİ

    Kayıtlarda, ayının yolda seyreden araçlara aldırış etmeden yoluna devam ettiği, arkadan gelen başka bir minibüsün durarak ayının geçmesini beklediği görülüyor.

    Trabzon da kara yoluna inen yavru ayı görüntülendi #1

    Sürücü ve öğretmenlerin, herhangi bir kaza yaşanmaması için bağırarak uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen yavru ayı yoluna devam etti.

    Bir süre sonra yavru ayı tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

    Trabzon da kara yoluna inen yavru ayı görüntülendi #2

    Trabzon da kara yoluna inen yavru ayı görüntülendi #3

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