Trabzon'da küçük çocuk motorsuz motosiklet yaptı

En büyük hayali motosiklet olan çocuk motosiklet alamayınca, eski bisikletini hayal gücüyle motosiklete çevirdi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir çocuk, hayallerine kavuşmak için hayal gücünü kullandı.

14 yaşındaki Ramazan Can, eski bisikletine motosiklet görünümü vermek için tahta, su bidonu ve hortum parçaları kullanarak motosiklet hayalini gerçekleştirdi.

İDOLÜ KENAN SOFUOĞLU

İdolü Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu olan küçük Can, Sofuoğluyla tanışmayı da motosiklet alabilmek kadar çok istiyor.

Maddi durumları iyi olmadığı için hayalindeki motoru elindeki imkanlarla yaptığını söyleyen Can, motorunda bulduğu malzemeleri de çevreden topladı.

BİSİKLETİNİ DE KENDİ YAPTI

Bisikletini çok seven lise 1'inci sınıf öğrencisi Can, bisiklet sevgisinin kendisinde 3 yaşında başladığını aktararak, "Bisikleti el becerisiyle yaptım. Babamın ekonomik durumu iyi olmadığından kendim böyle bir bisiklet yapmaya karar verdim. Tahta olan bölümünü çam ağacından yaptım. Evde kullanmadığımız su bidonlarını kullandım. Ön çamurluğunu gerçek motor çamurluğunu taktım. Egzozunu herhangi bir metalden yaptım." ifadelerini kullandı.

"BANA MOTOSİKLET SÜRMEYİ ÖĞRETSİN İSTİYORUM"

Çevresindekilerin devamlı motoru nasıl yaptığı sorduğunu belirten Can, "Ben de kendim tasarladım diyorum. Hayalimdeki bisiklet disk frenli, hızlı giden olsun istiyorum. Kendi imkanlarımla ancak bu kadar yapabildim. Kenan Sofuoğlu hayranıyım, onun gibi olmak istiyorum. Yarışlarda nasıl birinci olduğunu ve nasıl kullandığını bana da öğretmesini istiyorum. Kendisinden motor nasıl sürülür bana öğretmesini istiyorum. Bana bisiklet gönderse tabi kabul ederim” diye konuştu.

Ramazan Can’ın mahalle arkadaşı Enes Malik ise ”4-5 yaşlarında bisiklet sürmeye başladım. Ramazan’ın bisikletini güzel buldum. Ara sıra beraber geziyoruz. Bisikletini güzel yapmış.” cümlelerini kullandı.

"GECELERİ GİZLİCE TELEFONUMU ALIP KENAN SOFUOĞLU'NU İZLİYOR"

Ramazan Can’ın babası Mehmet Yaşar Can da oğlu Ramazan’ın geceleri kendisinden habersiz telefonu alarak Kenan Sofuoğlu’nun yarış videolarını izlediğini kaydederek, “Oğlum 3-4 yaşından beri bu işlere eli çok yatkındır. Bu işlere çok meraklı. Bisiklet heves ediyordu tabi her zaman imkânımız olmadı. Kendi imkânlarıyla beraber böyle bir şey yaptı. Oğluma daha iyisini almak isterim ancak imkânımız olmadığından maalesef alamadık. Oğlum Kenan Sofuoğlu hayranı. Geceleri benden habersiz telefonu alıp You Tubeden Sofuoğlu’nun videolarını izliyordu. Onu gerçekten çok seviyor görmek istiyor. Kendisini çok tanımak istiyor onun hayranı. Sofuoğlu’yla tanışsa çok sevinir. Elektronik merakı var kendi tasarlayıp bu tür şeyler yapıyor. İmkanımız olsa daha iyi bir bisiklet alırım. Bisiklet bozulsa kendi tamir edebiliyor. Altı çocuğum var. Fazla gelirim olmadığı için hepsine bisiklet alamıyorum.” şeklinde konuştu.