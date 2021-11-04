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    Trabzon'da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek

    Araklı ilçesinde 6 gün önce vefat eden Ömer Güven'in (92), Alman çoban köpeği 'Fero' sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 22:51
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    Trabzon'da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek

    Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymaklı mahallesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Ömer Güven, 29 Ekim'de vefat etti.

    Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero', her gün mezara giderek sahibinin başında bekliyor.

    MEZARIN ÜZERİNDE YATIYOR

    Mezarın üzerinde yatan köpek, görenleri duygulandırıyor.

    Güven’in yakınları sevimli köpeğin bir an olsun mezardan ayrılmadığını, saatlerce beklediğini belirtiyor.

    Sosyal medyada paylaşılan köpeğin fotoğrafları ilgi görüyor.

    Trabzon'da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek VİDEO

    Trabzon da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek #1

    Trabzon da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek #2

    Trabzon da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek #3

    Trabzon da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek #4

    Trabzon da ölen sahibinin mezarından ayrılmayan köpek #5

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