Trabzon'da, ölen yakınlarını heykelleri ile yaşatıyor

Çaykaralı Mehmet İnan, yıllar önce vefat eden babaannesi ile dedesinin anılarını yaşatmak için balmumu heykellerini yaptırdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl’de yaşayan Mehmet İnan, 1992 yılında babaannesi Hatice İnan’ı, 2004 yılında ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan’ı kaybetti.

Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırdı.

EVİN BAŞ KÖŞESİNDE YERLERİNİ ALDI

Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller, çığ nedeniyle yıllar önce hasar gördükten sonra yeniden inşa edilen evin baş köşesine oturtuldu. İnan, doğal yaşam müzesine çevrilen evi, babaannesi ve dedesinin kullandığı eşya, araç ve gereçlerle donattı. Çiftin 4 çocuk, 43 torunu heykellerin elinden tutup, hasret gideriyor.

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"YENİDEN HAYAT BULDULAR"

Dedesi ve babaannesini çok sevdiğini belirten Mehmet İnan, "Babaanne ve dedemiz, o evde her zaman şömine başında oturan insanlardı. Bu evi yapmışken şömine başına yine babaanne ve dedemin balmumu heykelini yaptırmak istedim. Babama, amcalarıma ve halama büyük bir sürpriz oldu. Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Bu heykelleri görenler çok etkileniyor. Birebir aynısı oldu. İlk başta bu duruma alışmaya çok zorlandık. Çünkü onları çok seviyorduk. Ama artık her gördüğümüzde onlar sanki buradaymış hiç hayatlarını kaybetmemiş gibi hissediyoruz” dedi.

"ÇOK AĞLAYANLAR GÖRDÜM"

Müze evi ziyarete gelenlerin gözyaşlarına hakim olamadığına tanık olduğunu anlatan Mehmet İnan, “Ev geçmişte Uzungöl yaşamını birebir sergiliyor. Uzungöl’de eskiden insanlar nasıl yaşadıysa o şekilde dizayn edildi. Özellikle bu eve giren Uzungöl’ün yaşlıları çok etkileniyorlar. Heykelleri gören özellikle babaanne ve dedemi tanıyan insanlar çok duygulanıyor. Burayı gezerken çok ağlayanlar gördüm” diye konuştu.