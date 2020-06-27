Kent polisi, YKS'ye geç kalmak üzere olan öğrencinin yardımına koştu.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı.

Kimi öğrenciler, okula az bir mesafe kala kaza geçirirken, kimisi de sınava geç kalmaktan kurtuldu. O görüntülerden biri Trabzon'da kayda geçti.

POLİSLER, ÖĞRENCİNİN İMDADINA KOŞTU

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan görüntüde polisler, sınava geç kalmak üzere olan öğrenciyi sınav binasına yetiştirdi.

"BİR DAKİKADA SINAVA YETİŞTİRDİK"

Videoya, "Polislerimiz yetişti, yetiştirdi. Geç kalan öğrencimizi bir dakikada sınava yetiştirdik. Sokağa çıkma kısıtlaması sonucu yolda trafiğin olmaması sınava geç kalan bir öğrencimizi bir dakikada sınava yetiştirmemizi sağladı." notu düşüldü.

Trabzon'da polisler geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi VİDEO