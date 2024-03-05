Trabzon’da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, 500 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesinin 30 TL, yumurtasız ve susamsız pidenin ise 28 TL'ye satılacağını açıkladı.

İHA

11 ayın sultanı Ramazan geliyor.

Ramazan'ın vazgeçilmezi pide için ise fiyatlar tek tek belli oluyor.

Bu kapsamda Trabzonluların pideyi kaçtan satın alacağı belli oldu.

500 gram yumurtasız 28 TL

Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, 500 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesinin fiyatının 30 TL, yumurtasız ve susamsız pidenin fiyatını ise 28 TL olarak açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, geçtiğimiz yıl 370 olan un çuvalı fiyatının bu yıl 670 civarında satıldığını hatırlattı.

İlik, “Geçtiğimiz yıla göre hem unun fiyatında hem de işçi ücretinde ciddi bir artış söz konusu. Bu yüzden pidenin fiyatında böyle bir artışa gitmek zorunda kaldık. Daha farklı fiyat belirlenen yerler de oldu. Hem vatandaşı hem de fırıncı esnafını mağdur etmemeye çalıştık. Vatandaşlarımız maliyet artışları göz önünde bulunduracaktır.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)