Trabzon'da semt pazarları doldu

Kısa bir aranın ardından açılan semt pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü.

Tam kapanma kararı uygulanırken, pazarcılar tezgah kurmak isteyince İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıktı.

Pazarcı esnafı bugün tezgahlarını kurarak müşterilerine kavuştu.

Trabzon'da pazarlara yoğun bir ilgi olurken, pazarcılar da durumdan oldukça memnun.

PAZAR YERLERİNDE ÖNLEMLER ALINDI

Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinin girişlerinde ve çevresinde önlem aldı. Pazara girenler ateş ölçümü ve HES kodu sorgulamaları yapılarak içeriye alındı. Vatandaşlar ile esnaf, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda ekiplerce sık sık uyarıldı. Polis ekipleri, vatandaşlara dezenfektan verdi. Pazar yerinde yoğunluk yaşanırken, alışveriş yapanların ise kimi zaman mesafeye uymadığı görüldü.





"İNSANLAR İÇ İÇE"

Pazara gelen Sevgi Hancı, "Bir yandan iyi, bir yandan kötü oldu. Yine insanlar iç içe. İhtiyaçlarını marketlerden karşılayabilirler ama bu hal güzel değil. Bir hafta veya on gün daha bekleyebilirdik” dedi.





"MORAL AÇISINDAN İYİ OLDU"

Pazarda gelerek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Faruk Atamer, “Ufaktan hareketlilik olması aslında moral açısından iyi ama birkaç gün beklemekte fayda var. Zaten marketler dolu aynı pazarlar gibi. Aslında bu süreci beklememiz gerekiyordu ama hayattan da kopmamak lazım. Hayatın devam ettiğini pazarlarda da görüyoruz. Kısmen de olsa artıları var diye düşünmek lazım” diye konuştu.





"PAZARIN 2 VEYA 3 GÜN KURULMASI LAZIM"

Semt pazarı esnafından İsmail Kasım da marketlerde daha fazla yoğunluk olduğunu söyleyerek, “Kapanma oldu güzel ama pazarlar bir gün açılsa sıkıntı olmaz. Marketler dolu, orada virüs geçmiyor burada geçiyor. Açık alandayız burada virüs geçmez ama markette virüs geçer. Haftada 2 veya 3 gün pazarın kurulması lazım” ifadelerini kullandı.



