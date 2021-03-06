Trabzon'da sürekli HES kodu sorulan vatandaşın ilginç çözümü

Yaşadıkları sorunlara kendilerine has çözümleri ile bilinen Karadeniz insanı gülümsetti. Her gittiği yerde kendisine HES kodu sorulan vatandaş, çareyi montunun arkasına HES kodunu yazmakta buldu.

Trabzon'da her gittiği yerde HES kodunun sorulduğunu ancak bunu aklında tutmasının mümkün olmadığını belirten Muhammed Memiş, işini kolaylaştırmak için kendince bir çare buldu.

Her seferinde göstermekte zorluk yaşadığını belirten Memiş, montunun arkasına yapıştırdığı kağıda HES kodunu yazdı.

Görenler o anı önce tebessüm ederek sonra cep telefonları ile görüntüleyerek kayda alırken, Memiş bu durumdan hiç de rahatsız olmadığını belirtiyor.

Memiş, “Birkaç gündür hastanelere gidip geliyorum. Her gittiğim yerde benden HES kodu isteniyor. Özellikle büyük alış veriş merkezlerine gittiğimde aynı durumla karşılaşıyorum. HES kodunu aklımda tutamıyorum, telefonu da iki de bir çıkartıp bakacağıma böyle bir fikir aklıma geldi. Kağıdın yarısına HES kodunu yazarak sırtıma yapıştırdım. ’Bu uygulamam millete de örnek olsun’ diye düşündüm. Çoğu vatandaş bazı yerlere girmek için kendisinden istenen HES kodunu bilmediğinden geri dönüyor zor durumda kalıyor" dedi.

"SABAHTAN AKŞAMA KADAR BÖYLE GEZİYORUM"

HES kodunu görenlerin fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Memiş "Sokakta sabahtan akşama kadar sırtımda yazılı HES koduyla geziyorum. Sakıncası olduğunu düşünmüyorum, sonuçta HES kodu olmadan bir yere giremiyorsun” şeklinde konuştu.

Karadenizli vatandaşın HES kodu sorulmasına ilginç çözümü VİDEO

"SORANLARA DA KOLAYLIK OLDU"

Gittiği alışveriş merkezlerinde hemen sırtını dönerek HES kodunu görevliye okuttuğunu belirten Memiş, “Benim gibi bu uygulamayı yapan başka biri olduğunu düşünmüyorum. Birkaç yere girdim, çıktım aklımda HES kodunu tutamıyorum. Telefondan arayıp bulana kadar da zaman geçiyor. Dolayısıyla sırada olan diğer insanları bekletiyorsun. Hem sırada olan vatandaşları bekletmemek hem de zamandan kazanmak için böyle bir yol düşündüm. En son büyük bir alış veriş merkezine gittim bana; HES kodunuz var mı ?dediler. Bende var dedim. ’Bakabilir miyiz?’ deyince; ben de sırtımı dönerek ’bakın’ dedim. Onlarda ’ne güzel, tamam geçebilirsin’ dediler. Hem, zamandan kazandım hem de sosyal mesafeyi korumuş olduk” diye konuştu.

























