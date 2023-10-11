Trabzon'da vargit çicekleri açtı! Yöre halkı yaylardan indi Bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte 2 bin metreden yüksek yaylalarda kış mevsiminin habercisi olan ‘vargit’ çiçekleri açmaya başladı. Vargit çiçeklerini gören yöre halkı yaylalardan dönüşe geçti.

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin genelinde görülen, bazı yerlerde “dön geri” veya “güz gülü” olarak adlandırılan çiçek, her yıl sonbahar mevsiminde kendini gösterir...

Yöre sakinleri, çiçeğin “Havalar soğuyor, kış geliyor, artık geri dön” uyarısında bulunduğuna inanıyor.

Kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri, Trabzon’un Şalpazarı ilçesinin yüksek yaylalarında kendini göstermeye başladı.

Trabzon'da yayladan dönüş yolculuğu

Yayla sakinleri, mayıs ayında gelin gibi süsledikleri inekleri ile çıktıkları yaylalardan yine aynı şekilde dönüşe geçti.

Yöre halkının giydiği çiçekli fistanlarını giyen Çepni kadınları ve kızları, Alaca, Kadırga ve Sis Dağı Yaylaları’ndan kilometrelerce hayvanları ile birlikte yaya olarak yürüyerek mahallerine dönmeye başladı.

"Hepimiz gözlerimiz doldu dönüşte"

Yaylalarda 4-5 aylık konaklamanın ardından havaların soğuması artık kışın soğuk rüzgarların başlamasıyla beraber yola dönen büyükbaş sürü sahiplerinden Şalpazarı ilçesi Sinlice Mahallesi sakini 47 yaşındaki Salih Usta, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaylaya hareket ederken ineklerimiz de biz de bir başka huzur ve neşe ile yola çıkarız. Yaylaya gidecek olan ineklerimiz süslediğimiz zaman o hayvanlar yaylaya gideceklerini anlarlar, bize hiç zahmet etmeden konaklayacak olduğumuz yaylamıza giderler.



Giderken içimizdeki neşe, geriye dönüşte bir yakınımız kaybetmiş gibi hüzne dönüşür.



Yaylada vargit çiçekleri açınca biz artık yayla zamanının sona erdiğini anlarız.



Eşim, komşularım, akrabalarımız hepimiz gözlerimiz doldu dönüşte. Gelmek istemedik ancak havalar soğumaya başlayınca mecbur yaylalardan dönüşe geçtik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)