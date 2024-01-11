Trabzonlu Baki çifti, 66 yıldır hayvancılıkla geçiniyor Trabzon'da 10 büyükbaş ve 18 tavukla yılın 6 ayını Tonya ilçesine bağlı 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nda geçiren 93 yaşındaki Ahmet ile 85 yaşındaki Raziye Baki çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen hayvancılıkla geçinmeyi sürdürüyor.

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AA & Ensonhaber

Tonya ilçesinin sevilen simalarından 93 yaşındaki Ahmet Baki ve 85 yaşındaki eşi Raziye Baki çifti, hayvancılıkla uğraşmaktan keyif alarak yaşamlarını sürdürüyor.

Ahmet Baki, "Ahmet Ağa" lakabıyla bilinen ve eşi Raziye ile birlikte, hayvanlarına daha iyi otlaklar sağlamak amacıyla yılın 6 ayını 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası'nda geçiriyor.

Kızlarıyla birlikte, 10 büyükbaş hayvan ve 18 tavuklarına özenle bakan Baki çifti, neredeyse 66 yıldır hayvanlarının başından hiç ayrılmamış.

Kar yağışının ardından süsledikleri hayvanlarıyla birlikte ilçe merkezindeki evlerine dönen Ahmet Baki, bu yaşına kadar hep dağlarda ve yaylalarda yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.

"Dağların şifası çok"

Geçimini Tonya'da, gurbete çıkmadan, çeşitli sektörlerde çalışıp hayvancılıkla uğraşarak sürdürdüğünü anlatan Baki, "Bu ömrü burada aldım. Dağların şifası çok. Her şeyimiz doğal, katkı maddemiz yok. Allah bırakanlardan, alanlardan razı olsun. Gani gani rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

"Hayvancılığı ölene kadar sürdürmek istiyorum"

Baki, hayvancılığı severek yaptıklarını vurgulayarak, "10 çocuk, 12 nüfus var. Yaşantımdan, geçimimden çok memnunum. Yaptığım hizmetlerden iftihar duyarım. Yeniden dünyaya gelsem, aynı işi yaparım." dedi.

Hayvanlarının fazla olduğunu ifade eden Baki,

Hayvanlara bakmak sevaptır. Vücudumuzun sıhhati de hayvanlarımızın sütünden, yağından, yoğurdundan beslendiğimiz içindir. Onun için hayvancılığı ölene kadar sürdürmek istiyorum. Hiç bu işten caymam.

diye konuştu.

Baki, kar yağana kadar yaylada kaldıklarını, sonrasında ilçe merkezine geldiklerini aktararak, kızlarının desteğiyle tarla bahçe işleri yaptıklarını kaydetti.

"Hayvanlarımı seviyorum. Sevmeyen insan saklayamaz"

Raziye Baki de hayvanlarından vazgeçemediklerini belirterek, bu yönde kızlarının kendilerine destek olduğunu söyledi.

Ahıra kızları gitse de kendisinin de başlarında olduğunu anlatan Baki, "Hayvanlarımı seviyorum. Sevmeyen insan saklayamaz." dedi.

Baki, yaylada yaşamanın güzel olduğunu dile getirerek, "Mutluyuz. Çok şükür. Allah bu günümüzü aratmasın." ifadesini kullandı.