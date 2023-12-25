Trabzonlu balıkçıların rotası Gürcistan! Yeni balık avı başlıyor Karadeniz'de bu sene balık zenginliği yaşanırken bazı tekneler, yılbaşından sonra Türk kara suları dışında yapılacak olan hamsi avına odaklanmaya başladı.

İHA

Karadeniz'de bu sene balık bolluğu yaşanıyor.

Balık yönünden yüzü gülen balıkçılar, rotalarını ise bir de Gürcistan'a çevirecek.

Özellikle hamsinin Gürcistan'da çok olduğunu öğrenen balıkçılar, teknelerini hazırlamaya başladı.

Uzun yıllardır balıkçılık sektöründe hizmet veren Turgay Özsandıkçı, Trabzonlu teknelerin yılbaşından sonra Gürcistan ve Abhazya kara sularında başlayacak hamsi avı için hazırlıklarını tamamladığını ve Gürcistan'a gitmeye başladıklarını söyledi.

"Orada hamsi bizden daha çok"

Trabzonlu balıkçıları yılbaşından sonra Gürcistan ve Ahbazya’da bereketli bir hamsi avının beklediğini kaydeden Özsandıkçı, “Burada hamsi azalınca tekneler şimdiden Gürcistan’a Abhazya’ya gitmeye başladı. Orada hamsi bizden daha çok tonlarca var. Hamsi oralarda 'kuyu' diye nitelendirdiğimiz derinlere iniyor ve orada kalıyor. Mart ayının sonuna kadar avcılık sürüyor. Bizim sularımızdaki kuyularda da hamsi var, devam edecek.” dedi.

"Uluslararası sularda, okyanuslarda varız"

Türk balıkçı teknelerinin sadece Gürcistan'a değil Moritanya başta olmak üzere Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'na kadar geniş bir coğrafyada av yaptığına dikkat çeken Özsandıkçı, “Türk balıkçı teknelerinin sadece Gürcistan'da değil dünyanın birçok noktasında av yapabilecek bir noktada ve imkanlara sahip. Çinliler, Japonlar, İngilizler dünyanın her yerine balık avına gidiyor.

Artık uluslararası sularda, okyanuslarda biz varız. Teknelerimiz dünya denizlerine açılıyor şimdi Umman’a gittiler. Teknelerimiz dünyanın her tarafında avlanma yapabilir onlarınkine göre teknelerimiz daha iyi, daha donanımlı diyebiliriz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)