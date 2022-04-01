Trabzonlu çaycının sıra dışı servisi büyük ilgi topladı

Kemençe eşliğinde horon tepip çay servisi yapan Coşkun Çınar, görüntüleri ile sosyal medyada fenomen oldu. Çınar, "Enerjimi çaydan alıyorum. Çay içtiğim zaman fıkır fıkır oluyorum" dedi.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde özel bir firmaya ait çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar’ın (56), kemençe eşliğinde horon tepip çay dağıtması büyük ilgi topladı.

Günde 50 bardaktan fazla çay içen ve boyunu aşan özel yapım bardaktan içtiği çay ile dikkatleri üzerine toplayan Çınar’ın görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti. Coşkun Çınar, çayın kendisi için tutku olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Günde 50 bardak çay içerim. Kemençe sesini duyduğum zaman zaten bana bir şeyler oluyor. İçimde fıkır fıkır bir şeyler kaynıyor. Çaya tat veren insanım. İnsanları horonla karşılamak ve eğlendirmek hoşuma gidiyor.

“ÇAY, İNSANA MUTLULUK VERİYOR”

Çay, bu yörede olmazsa olmaz. Fakat tam bir çay tiryakisiyim. Çay, insana mutluluk veriyor. Hem çay içip mutlu oluyorum hem de kemençe ve horonla enerji doluyorum. Enerjimi çaydan alıyorum. Çay içtiğim zaman fıkır fıkır oluyorum. Fabrikanın önünde çay bardağı maketleri var. Onlara çay dolduruyorum ve o büyük bardaklarla çay içiyorum. Sosyal medyada paylaştığım videolarım var. Çok fazla izleniyorlar. İnsanlar, o videoları çok beğeniyor. Yurt dışından birçok insan, sosyal medyadan görüp beni ziyaret ediyor. Benim elimden çay içmek istiyor. Gelip, benimle horon oynuyor. Çok güzel bir duygu.”





“HORONLARLA KARŞILANDIK”

Sosyal medyadan izlediği Coşkun Çınar'ı görmeye geldiğini söyleyen İranlı turist Naide Rail, "Sosyal medyada gördük. Çok eğlenceli geldi, ziyaret etmek istedik. Geldik, çok eğlendik. Türk çayını, Karadeniz çayını çok seviyoruz zaten. Burada da horonlarla karşılandık. Kendisine hayran kaldık." ifadelerini kullandı.

Bölgeye gezmeye gelen Sahare Khalil ise, "Coşkun Bey’i sosyal medyada gördük, gelmeyi çok istiyorduk. Geldik ve çok eğlendik. Çok güleç ve eğlenceli biri. Bir yere gittiğim zaman, yöresel adetlerle ile karşılaştığımda çok iyi oluyor." dedi.