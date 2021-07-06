Trabzonlu usta berber, 70 yıldır baba mesleğini sürdürüyor

Baba mesleği berberliği 70 yıldır sürdüren 80 yaşındaki Mehmet Dervişoğlu, mesleğinden ve müşterilerinden kopamıyor.

Memleketi Of'ta berber olan babasının yanında 10 yaşında makası eline alan Dervişoğlu, askere gidene dek burada çalıştı. 30 ay askerlik yaptığı İstanbul'da terhis olduktan sonra da kalmaya karar veren Dervişoğlu, 1963'te Balat'ta ilk iş yerini açtı.

HER ZABAH BEYLİKDÜZÜ'NDEN BALAT'TAKİ DÜKKANA

Her sabah, Beylikdüzü'nden Balat'ta bulunan dükkanına gelen 4 çocuk, 6 torun sahibi Dervişoğlu, 1965'te evlendiği eşini 2019'da kaybetti.

"MÜŞTERİLERİMDEN KOPAMIYORUM"

Dervişoğlu, 1996'da emekli olduğunu ancak müşterilerinden kopamadığını anlattı.

Mesleğini bırakamadığını ifade eden Dervişoğlu, "Birisi, 'Bu yaştan sonra berberlik yapamazsın' derse müteessir olmam. Ama müşterilerimden de kopamıyorum. Bazı müşterilerim var, 'Biz ölmeden sen ölme, biz berber bulamayız.' diyor. Uzun süreli müşterilerim var, mesela 58 yıldır tıraş ettiğim kişi var. Müşterim yazlığa gidiyor, tıraşı geldiği zaman otobüse biniyor, geliyor tıraş oluyor, tekrar yazlığına dönüyor. Öyle bir alışkanlık var. Berberlik böyle bir şey, müşteri alıştı mı başka berber aramaz. Pandemi döneminde 3 ay açmadım, 3 ay tıraş olmadılar, geldiler hepsini tıraş ettim." dedi.

"İNSANLAR ARTIK EVDE TIRAŞ OLMAYA BAŞLADI"

Müşterilerinden biri başka berberde tıraş olduğunda, hemen fark ettiğini vurgulayan Dervişoğlu, eskiden insanların berberde tıraş yaptırdığını ancak teknolojinin ilerlemesiyle çıkan aletler sayesinde, evlerde tıraş olunmaya başlandığını kaydetti.

Eski günleri özlediğini dile getiren Dervişoğlu, cumartesi günleri saç yerine daha çok sakal tıraşı yaptığını belirtti.

"İNSANLARDA ESKİ TIRAŞ ZEVKİ DE YOK"

Dervişoğlu, eskiden dükkanda 10 kişi varsa 10 müşterinin de dışarıda sıra beklediğini anlatarak, "Benim öyle bir müşterim var ki arife günü 6 saat sıra bekledi. Eskiden işler öyleydi ama şimdi yok. İnsanlarda eski tıraş zevki de yok. Biz makineyle tıraş etmezdik, makasla alışmışız. Ellerimiz nasır bağlamıştır bunlarla çalışırken. Eskiden berberlik zordu, şimdi berberlik kolaylaştı." diye konuştu.

"HERKES BAYRAM YAPAR, BERBER ÇALIŞIR"

Mehmet Dervişoğlu, genç görünmesini ve dinamikliğini çalışmaya borçlu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bir daha gelsem dünyaya berber olur muyum olmam mı, tereddüt ederim. 3 oğlum var hiçbirini berber yapmadım. Çünkü berberin sosyal yaşantısı yok, herkes gezer, berber çalışır. Herkes bayram yapar, berber çalışır. Berber çocuğunu uyurken sever. Eskiden gece 23.00'lere kadar çalışırdık, sabahtan akşama kadar yemek yemeden çalıştığım oluyordu. 70 senedir kapalı yerde çalıştım. 16 saat ayakta durduğum oldu. Şimdi ayakta durduğumda hiç yorulmam. İşim olmasa bile oturmam, çıkar dolaşırım. Koltuğa oturduğumda yorulurum. Yürümeyi severim, denizi severim. Dünyaya fazla kafamı takmam."





"ÇALIŞMAYIP NE YAPACAĞIM"

Dervişoğlu, 10 yaşından beri berberlik yaptığını belirterek, gençlere çalışmalarını öğütledi.

Meslekte 70 senesinin geçtiğini dile getiren Dervişoğlu, "İlkokulu bitirdik, mesleğe döndük. Kopamıyorum da şu anda. Yaş 80 ama gözüm görüyor, ayağım tutuyor, gözlük bile kullanmam. Çocuklarım 'Bırak' diyor. Çalışmayıp ne yapacağım? Evde yalnız başına sıkılırsın. Geliyorum buraya, arkadaşlarımla muhabbet ediyorum, zaman geçiriyorum. Müşteriler de beni bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Dervişoğlu, siyah beyazlı kulübü tutma hikayesinin küçük yaşta başladığını söyledi.

Mehmet Dervişoğlu, "O zaman Trabzonspor diye bir takım yoktu. Ankara'dan tatile Of'a gelen bir abimiz vardı, o bizi Beşiktaşlı yaptı. O hastalık bizde hala devam ediyor. Pek fanatik değilim ama sporu takip ederim, maçları seyrederim." dedi.

Yaklaşık 60 yıldır tanıdığı Dervişoğlu'nun müşterisi olan Kemal Kalkan, "Buraya taşındıktan sonra Mehmet'ten başkasına tıraş yaptırmıyorum. Birinci sınıf berber, gerçekten dört dörtlük bir berber." şeklinde konuştu.