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    Trabzonspor Avrupa arenasında! Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Trabzonspor'un Avrupa mücadelesi başlıyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Molde karşısında galibiyet arayacak. Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın ayrıntıları
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 15:54
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    Trabzonspor Avrupa arenasında! Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona başlayacak.

    Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde her kulvarda şampiyon olmak istiyor.

    Transfer döneminin hızlı takımları arasına ismini yazdıran Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçına çıkacak.

    Mordo-mavililer, Molde karşısında galibiyet arayacak. Bu gelişmelerin akabinde ise Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? soruları gündeme geldi.

    Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar..

    TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

    Trabzonspor-Molde maçı bu akşam, saat 20.30’da başlayacak ve maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

    TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor-Molde maçı, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    Trabzonspor Avrupa arenasında! Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? #1

    TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    • Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
    • Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Björnbak, Haugen, Aursnes, Hussain, Fofana, Eikrem, Grodem, Sigurdarson

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