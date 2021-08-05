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- Trabzonspor Avrupa arenasında! Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Trabzonspor Avrupa arenasında! Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Trabzonspor'un Avrupa mücadelesi başlıyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Molde karşısında galibiyet arayacak. Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın ayrıntıları
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 15:52
- Güncelleme : 05.08.2021 - 15:54
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona başlayacak.
Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde her kulvarda şampiyon olmak istiyor.
Transfer döneminin hızlı takımları arasına ismini yazdıran Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçına çıkacak.
Mordo-mavililer, Molde karşısında galibiyet arayacak. Bu gelişmelerin akabinde ise Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? soruları gündeme geldi.
Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar..
TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor-Molde maçı bu akşam, saat 20.30’da başlayacak ve maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.
TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Molde maçı, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
- Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
- Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Björnbak, Haugen, Aursnes, Hussain, Fofana, Eikrem, Grodem, Sigurdarson