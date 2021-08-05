Trabzonspor Avrupa arenasında! Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor Avrupa arenasında! Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor'un Avrupa mücadelesi başlıyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Molde karşısında galibiyet arayacak. Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın ayrıntıları

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona başlayacak.

Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde her kulvarda şampiyon olmak istiyor.

Transfer döneminin hızlı takımları arasına ismini yazdıran Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçına çıkacak.

Mordo-mavililer, Molde karşısında galibiyet arayacak. Bu gelişmelerin akabinde ise Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? soruları gündeme geldi.

Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar..

TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Molde maçı bu akşam, saat 20.30’da başlayacak ve maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Molde maçı, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny