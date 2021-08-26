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    Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11'ler..

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam rövanş maçına çıkmaya hazırlanan temsilcilerimizin muhtemel 11'leri merak ediliyor. Maçları izlemeye hazırlananlar, "İlk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:27
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    Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11'ler..

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray bugün rövanş maçına çıkacak.

    Fenerbahçe-HJK Helsinki, Galatsaray-Randers, Trabzsonspor-Roma, Sivasspor-Kopenhag maçlarını kaçırmak isteyemeyenler, kanal ve saat bilgisi araştırıyor.

    Bazı taraftarlar ise takımların hangi 11'ler ile sahada yer alacağını merak ediyor.

    Peki, "İlk 11'ler belli oldu mu?"

    TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL 11'LERİ

    FENERBAHÇE

    • Fenerbahçe- HJK Helsinki
    • Yer: Bolt Arena
    • Saat: 19.00
    • Kanal: TV8

    MUHTEMEL 11'LER

    • Helsinki: Keto, Murillo, Tenho, Moren, Kevin, Djalo, Sparv, Olusanya, Santeri, Riski, Peltola
    • Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Zajc, Valencia

    Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11 ler.. #1

    GALATASARAY

    • Galatasaray-Randers
    • Yer: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
    • Saat: 21.00
    • Kanal: D Smart Spor

    MUHTEMEL 11'LER

    • Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Diagne
    • Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho

    Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11 ler.. #2

    SİVASSPOR

    • Sivasspor-Kopenha
    • Yer: Parken Stadı
    • Saat: 20.00
    • Kanal: TRT Spor

    MUHTEMEL 11'LER

    • Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Zeca, Stage, Falk, Pep Mas, Daramy, Wind
    • Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Azubuike, Hakan, Kayode, Gradel, James

    Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11 ler.. #3

    TRABZONSPOR

    • Trabzonspor-Roma
    • Yer: Roma Olimpiyat Stadı
    • Saat: 20:00
    • Kanal: ATV

    MUHTEMEL 11'LER

    • Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Abraham
    • Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

    Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11 ler.. #4

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