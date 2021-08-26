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- Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11'ler..
Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11'ler..
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam rövanş maçına çıkmaya hazırlanan temsilcilerimizin muhtemel 11'leri merak ediliyor. Maçları izlemeye hazırlananlar, "İlk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 17:26
- Güncelleme : 26.08.2021 - 17:27
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray bugün rövanş maçına çıkacak.
Fenerbahçe-HJK Helsinki, Galatsaray-Randers, Trabzsonspor-Roma, Sivasspor-Kopenhag maçlarını kaçırmak isteyemeyenler, kanal ve saat bilgisi araştırıyor.
Bazı taraftarlar ise takımların hangi 11'ler ile sahada yer alacağını merak ediyor.
Peki, "İlk 11'ler belli oldu mu?"
TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe- HJK Helsinki
- Yer: Bolt Arena
- Saat: 19.00
- Kanal: TV8
MUHTEMEL 11'LER
- Helsinki: Keto, Murillo, Tenho, Moren, Kevin, Djalo, Sparv, Olusanya, Santeri, Riski, Peltola
- Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Nazım, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Zajc, Valencia
GALATASARAY
- Galatasaray-Randers
- Yer: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı
- Saat: 21.00
- Kanal: D Smart Spor
MUHTEMEL 11'LER
- Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Diagne
- Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho
SİVASSPOR
- Sivasspor-Kopenha
- Yer: Parken Stadı
- Saat: 20.00
- Kanal: TRT Spor
MUHTEMEL 11'LER
- Kopenhag: Grabara, Diks, Khotcholava, Boilesen, Kristansen, Zeca, Stage, Falk, Pep Mas, Daramy, Wind
- Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Azubuike, Hakan, Kayode, Gradel, James
TRABZONSPOR
- Trabzonspor-Roma
- Yer: Roma Olimpiyat Stadı
- Saat: 20:00
- Kanal: ATV
MUHTEMEL 11'LER
- Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Abraham
- Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny