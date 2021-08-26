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Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11'ler..

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Avrupa arenasında! İşte muhtemel 11'ler..

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam rövanş maçına çıkmaya hazırlanan temsilcilerimizin muhtemel 11'leri merak ediliyor. Maçları izlemeye hazırlananlar, "İlk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.