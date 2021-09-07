Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? İşte GS-TS maçı bilet fiyatları

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? İşte GS-TS maçı bilet fiyatları

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Merakla beklenen maçın bilet fiyatları da belli oldu. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS-TS maçı bilet fiyatları...

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 4. haftasında, Trabzonspor-Galatasaray maçı ile ulusal derbi heyecanı yaşanacak. Ezeli rakipler Trabzonspor ve Galatasaray, 3 puan için karşı karşıya gelecek.

Galatasaray karşısında 134'üncü kez mücadele etmeye hazırlanan Trabzonspor, çıktığı 133 karşılaşmanın 44'ünden galip, 59'undan ise mağlup ayrıldı. 30 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Galatasaray maçı, bordo mavili ve sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını merak eden taraftarlar, TS-GS maçının tarihini araştırıyor.

Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı bilet fiyatları...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Süper Lig'in 4'üncü haftasında 12 Eylül Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları; Vip Platinum 900 TL, Vip Gold 700 TL, Vip Silver 500 TL, Batı 300 TL, Doğu 250 TL, Fırtına 150 TL ve Kale Arkası ise 100 TL olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı son karara göre, Medical Park Stadyumu'nun yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu getirilirken, iki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden de 14 gün geçmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca çift doz aşı olanlara HES kodu kontrolünün de yapılacağı, yurt dışında yaşayan taraftarların aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını ülkeye giriş yaparken gümrük memurları üzerinden pasaportlarına işletme zorunluluklarının bulunduğu aktarıldı.