Trabzonspor-Galatasaray maçında kim düdük çalacak? Büyük derbinin hakemi..

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri açıklanırken, gözler derbinin hakemine çevrildi. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? İşte derbinin hakemi..

Süper Lig'in 3. haftasında sonra, Milli Takım maçları nedeniyle kısa bir ara verilmişti.

Ancak ara bu hafta itibarıyla bitiyor ve Süper Lig heyecanı kaldığı yerden, tüm hızıyla devam edecek.

4. haftanın oynayacağı Süper Lig'de takımların kadroları büyük oranda belli olurken, gözler ise Galatasaray-Trabzonspor maçında olacak.

Bunun akabinde futbolseverler derbide kimin düdük çalacağını merak ederek, "Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma, BeıN Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.