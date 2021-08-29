Haberler

Yaşam Haberleri

Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor, bu hafta Giresunspor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?