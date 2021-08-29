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    Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor, bu hafta Giresunspor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 13:13
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    Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Yeni Malatya'yı 5-1 Sivasspor'u ise 2-1 ile geçen Trabzonspor, GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya elenen ve morali bozulan bordo-mavililer, bu maçı alarak moral kazanmak istiyor.

    Giresunspor ise lige istediği gibi başlayamadı ve Trabzon maçını kazanarak yeniden ayağa kalkmak istiyor.

    Kasımpaşa ve Galatasaray'a yenilen Giresunspor için bu maç oldukça önemli..

    Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

    Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Maç BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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