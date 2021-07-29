Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz'ün biyografisi..

Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren ve birçok kulübün radarına giren Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi. Bunun üzerine "Dorukhan Toköz kimdir?" sorusu gündeme taşındı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Beşiktaş'ta iyi bir dönem geçiren Dorukhan Toköz, ayrılık sinyalini şampiyonluk kutlamalarında verdi.

Toköz'ün şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla Beşiktaş'a veda ettiği belirtilmişti.

Bu iddiaların ardından Toköz, Süper Lig kulüpleri tarafından takibe alındı. Fenerbahçe ile adı anılan Toköz'ün, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi.

Bunun akabinde, "Dorukhan Toköz kimdir?" Dorukhan Toköz Trabzonlu mu? Dorukhan Toköz nereli?" sorusu gündeme geldi. Taraftarlar Toköz'ün kariyerini ve başarılarını araştırmaya başladı.

Peki, Dorukhan Toköz kimdir? İşte Dorukhan Toköz'ün biyografisi..

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR, NERELİ?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel olan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girmesine rağmen, forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te, Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı gol ile Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı. 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Toköz, bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek, takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

Dorukhan Toköz, 9 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Torshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Lig bitiminde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Toplamda 36 maça çıkan Dorukhan, 3 asistlik bir performans gösterdi.